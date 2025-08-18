국내 동종제품 중 최다 수준 3일에 한 번씩 직수관 자동 살균 4시간마다 직수관 속 물 자동 배출

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 총 82종의 유해물질을 걸러내는 ‘비스포크 AI 정수기 카운터탑’ 신제품을 18일 출시했다. 이는 국내 출시된 카운터탑 정수기 중 최다 수준이다.

‘비스포크 AI 정수기 카운터탑’은 머리카락 두께보다 1000배 작은 초정밀 필터로 구성된 ‘4단계 필터 시스템’을 적용했다.

4단계 필터 시스템은 미국국가표준협회(ANSI)가 승인한 정수기∙음용수 실험 기관 NSF 인터내셔널(이하 NSF)의 공식 인증을 받았다. 미세 플라스틱부터 납∙수은∙크롬 등 유해 중금속과 마이크로시스틴 등 총 82종의 유해물질을 걸러낸다.

이번 신제품은 오염과 부식에 강한 스테인리스 소재 직수관을 사용했다. 직수관을 3일에 한 번씩 자동 전기분해 살균하는 ‘직수관 자동 살균’ 기능으로 별도의 방문 케어 없이 손쉽게 위생관리가 가능하다. ‘직수관 자동 살균’은 황색포도상구균, 대장균, 녹농균, 폐렴간균을 99.9% 제거한다.

제품을 사용하지 않을 때 4시간마다 직수관 속 남은 물을 알아서 배출해 미생물 증식을 방지하는 ‘자동 잔수 비움’도 갖췄다.

외부로 노출되는 출수구는 스테인리스 소재를 적용했고 완전 분리가 가능해 직접 눈으로 확인하며 꼼꼼하게 세척할 수 있다. 청결한 출수구 상태를 유지할 수 있도록 2주마다 청소 알림도 제공한다.

별도 공사없이 싱크대에 올려두고 쓰는 가로 17㎝ 슬림한 사이즈의 카운터탑 타입이어서 공간 효율성을 높였다.

AI 음성비서 ‘빅스비’를 통해 음성으로 냉수∙정수 모드, 원하는 출수량 설정을 할 수 있다. “하이 빅스비, 정수로 520㎖ 설정해줘”라고 말하고 출수 버튼을 누르면 사용자가 명령한 온도와 양의 물을 제공한다.

음성으로 라면 38종의 레시피에 최적화된 물의 양도 설정할 수 있다. 예를 들어 “빅스비, 신라면 설정해줘”라고 명령한 뒤 출수 버튼을 누르면 신라면 레시피에 딱 맞는 양의 물을 받을 수 있다.

또한 “하이 빅스비, 정수기 필터 얼마나 사용했어?”, “하이 빅스비, 정수기 살균 시작해줘”와 같은 발화도 이해해 필터 교체시기 확인이나 살균 관리도 가능하다.

새틴 베이지∙새틴 그레이지∙솝스톤 차콜 등 3가지 색상으로 출시되며, 출고가는 145만원이다.

문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 “이번 신제품은 NSF 인증을 받은 82종의 유해물질 제거 성능으로 안심하고 사용할 수 있는 제품”이라며 “앞으로도 혁신적인 기술로 소비자의 삶을 더욱 편리하게 만드는 다양한 생활가전 라인업을 확대할 것”이라고 말했다.