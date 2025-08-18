[헤럴드경제=고승희 기자] 넷플릭스 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)이 3주 연속 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 톱2를 지켰다.

17일(현지시간) 빌보드에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 컨트리 스타 모건 월렌의 ‘아임 더 프로블럼’(I‘m the Problem)에 이어 2위를 기록했다.

‘빌보드 200’은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산해 앨범 소비량 순위를 집계한다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 이번 차트 집계 기간 동안 10만4000장에 해당하는 앨범 유닛(Album Units)을 기록, 전주보다 4%나 증가했다.

이 앨범은 ‘빌보드 200’에 8위로 데뷔, 이번 주까지 3위, 2위, 5위, 3위, 2위, 2위, 2위를 기록했다. 단 한 번도 톱5 밖으로 밀려나지 않았다. 2위에 오른 것은 이번이 네 번째로, 매주 상승세를 기록하고 있다.