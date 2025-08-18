유재석 옆 낯익은 ‘얼굴’…“연봉 말고 월급이 6억, 너무 심하다 했더니” 결국 터졌다

[헤럴드경제= 박영훈 기자] “1년 새 25억→39억원” 올 상반기 현직에 있는 IT 기업 대표 가운데, 가장 많은 보수를 받은 사람은 김창한 크래프톤 대표인 것으로 나타났다. 월급으로 따져면 월 6억원을 넘게 수령했다. 직장인들은 상상도 할수 없는 월급이다. 무엇보다 김창한 대표의 보수는 1년 새 10억원(상반기)이 넘게 올랐다. 올해 상반기 기준으로 국내 최대 빅테크 기업 네이버의 최수연 대표보다도 13억원가량 더 많다. 김창한 대표는 올해 상반기 보수로 39억1400만원을 받은 것으로 나타났다. 14일 크래프톤 반기보고서에 따르면 김 대표는 급여로 2억8300만원을 수령하고 상여금으로 36억1700만원을 받았다. 기타 근로소득은 1400만원이다. 지난해 상반기 받은 보수는 상여금 포함 25억 9100만원이다. 올해 13억원을 더 받았다. 크래프톤은 김 대표 급여에 대해 “시장 및 기술 환경 변화를 빠르게 읽고 새로운 기회를 발굴해 회사의 장기적 성장 발판을 마련하는 등 대표이사