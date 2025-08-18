[헤럴드경제 = 김상수 기자] 연세대학교 의료원이 일반직 보직 인사를 실시한다고 18일 밝혔다.
인사 내용은 아래와 같다.
▶팀장(부장)
▷기획조정실 / 경영분석팀장 김용범 ▷세브란스병원 / 환자경험팀장 김재일, 영상의학2팀장 김권수 ▷강남세브란스병원 / 보험심사팀장 겸 평가관리파트장 안지영, 입원간호1팀장 서주영 ▷용인세브란스병원 / 재무회계팀장 김희래 ▷세브란스 재활병원 / 재활2팀장 오윤택 ▷세브란스 어린이병원 / 간호팀장 윤선희
▶파트장
▷디지털헬스실 / 데이터서비스팀 데이터기획파트장 최윤송, 정보서비스팀 행정정보서비스파트장 조인해 ▷인재경영실 / 인재개발팀 인재개발파트장 정명희, 인사운영팀 인사운영1파트장 서주원 ▷의과대학 / 행정팀 교무파트장 조기석 ▷세브란스병원 / 법무팀 법무1파트장 김연, 내시경검사실 내시경검사1파트장 유미경, V팀 200병동파트장 김바름, 감염관리팀 감염대응파트장 이보문 ▷연세암병원 / 입원간호2팀 135병동파트장 김현경 ▷세브란스 안과병원 / 간호팀 수술파트장 진기숙
