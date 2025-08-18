[헤럴드경제=강승연 기자] CJ온스타일은 기존 빠른 배송 서비스를 신규 브랜드 ‘바로도착’으로 개편한다고 18일 밝혔다. 당일 도착 상품의 주문 마감 시간은 오전 10시 30분에서 오후 1시까지 연장한다.

CJ온스타일은 ‘바로도착’ 서비스를 서울 권역부터 선보인다. 향후 전국 주요 도심지로 확대할 계획이다. 회사 관계자는 “빠른 배송에 대한 고객 수요에 부응하고, 배송 경험을 브랜드 핵심 자산으로 끌어올리기 위해 서비스를 개편했다”고 설명했다.

CJ온스타일은 올해 상반기 수도권 중심이던 빠른 배송 인프라를 전국으로 확장했다. 주 7일 배송 체계를 본격화해 다음 날 상품 도착률을 71%까지 끌어올렸다. 또 패션과 뷰티, 가전 등 프리미엄 상품군까지 당일 배송하는 물류 포트폴리오로 차별화를 꾀한다.

이 밖에 앱 메인 화면에 바로도착 전문관을 최상단에 배치해 고객이 빠른 배송 상품을 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

한편 CJ온스타일은 ‘바로도착’ 론칭을 기념해 이날부터 24일까지 대규모 고객 이벤트를 펼친다. ‘바로도착’이 부착된 상품을 2회, 20만원 이상 구매 시 2만원 적립금을 제공한다. 초성퀴즈 참여 고객에게는 쇼핑 지원금을 증정한다.