발행 규모 600억원→1200억원 증액 안정적 재무구조·수출 기대감 등 반영

[헤럴드경제=강승연 기자] 동원F&B는 주력 사업의 시장 지배력과 재무 안정성으로 회사채 공모에서 흥행에 성공했다고 18일 밝혔다.

동원F&B는 2년물 700억원과 3년물 500억원으로 구성한 1200억원 규모의 회사채를 발행한다. 조달한 자금은 기존 회사채 상환 등에 사용한다.

지난 13일 진행한 수요 예측에서는 모집액의 12배가 넘는 7300억원이 몰리며 회사채 발행 규모가 600억원에서 1200억 원으로 증액됐다. 투자 수요가 몰리며 발행 금리도 낮아졌다. 2년물은 민간 채권 평가 금리 대비 -15bp(1bp=0.01%p), 3년물은 -30bp 수준에서 발행할 계획이다.

동원F&B는 펫푸드, 떡볶이, 조미김, 음료 등 전략 품목의 수출 확대와 제품 포트폴리오 다각화에 힘입어 올해 상반기 매출액 2조3506억원과 영업이익 888억원을 거뒀다. 한국신용평가와 나이스신용평가로부터 회사채 신용등급은 ‘A+(안정적)’로 평가받고 있다.

동원F&B 관계자는 “주력 사업의 견조한 실적과 안정적인 사업 포트폴리오, 브랜드 경쟁력에 힘입어 대규모 자금 조달에 성공했다”며 “사업 재편을 통해 글로벌 사업 확대를 위한 기틀을 마련한 만큼 현지 맞춤형 제품 개발과 마케팅을 통해 수출을 늘릴 것”이라고 말했다.