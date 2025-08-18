뉴욕증시, 트럼프 반도체 관세 우려에 혼조세…기술주 급락 우크라戰 불확실성도 변수…코스피 상단 제한될 듯

[헤럴드경제=신동윤 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령 발(發) 관세 부담이 다시 커진 가운데, 미국 물가 우려까지 재점화하면서 18일 국내 증시엔 경계감이 짙어지며 상단이 제한될 것으로 보인다.

18일 한국거래소에 따르면 지난 14일 코스피는 예상치에 부합한 7월 미국 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 9월 ‘빅컷(한 번에 0.50%포인트 금리 인하)’ 기대감이 지속됐지만 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 반도체주 약세에 지수 상단이 제한되는 흐름을 보였다.

코스피는 0.04% 오르는 데 그쳐 이틀 연속 3220선에서 장을 마치며 박스권에 갇힌 모습이었다.

유가증권시장에서 개인과 외국인이 동반 ‘팔자’를 나타내 지수 상승을 억제했다.

국내 증시가 광복절을 맞아 휴장한 사이 발표된 미국의 7월 생산자물가지수(PPI)는 0.9% 급등해 예상치를 크게 웃돌며 인플레이션 우려를 다시 자극했다. 이에 소비자물가지수(CPI) 발표 직후 커졌던 미국 9월 빅컷에 대한 기대도 사그라든 상태다.

뒤이어 지난주 말 열린 뉴욕증시는 미러 정상회담을 앞두고 경계감이 커진 가운데 트럼프 대통령이 반도체 관세 계획을 곧 발표한다고 밝히자 기술주를 중심으로 하락하는 흐름을 보였다.

다우존스30산업평균지수가 전장보다 0.08% 오른 반면, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥지수는 각각 0.29%, 0.40% 내렸다.

트럼프 대통령은 푸틴 러시아 대통령을 만나러 가는 대통령 전용기 안에서 “다음 주나 다다음 주 철강과 반도체 칩에 대한 관세를 설정할 것”이고 “일정 기간 후에는 매우 높게 설정할 것”이라고 말하며 시장의 우려를 자극했다. 일각에서는 반도체 관세가 최대 300%에 이를 수 있다는 보도도 나왔다.

이에 엔비디아(-0.86%) 등이 하락하면서 필라델피아반도체지수는 2.26% 급락했다.

이날 국내 증시는 미국 생산자물가 부담을 한발 늦게 반영하는 가운데 미국 기술주 약세에 하방 압력을 받을 수 있겠다.

트럼프 행정부가 철강과 알루미늄 수입품에 대한 50% 관세 부과 범위를 각종 공업용품과 주방 도구 등 관련 파생 제품으로 확대한다고 밝힌 가운데 이들 품목에 대한 관세가 현지시간 18일자로 발효돼 관련 종목의 변동성이 커질 수 있다.

미러 정상회담에서 러시아-우크라이나 전쟁 휴전 관련 진전이 있을 것이라는 시장 기대와는 달리 즉각적인 휴전을 끌어내는 데 실패한 가운데 우크라이나-러시아 전쟁 관련 불확실성이 지속되는 점도 경계감을 키우는 요인이다.

오는 18일(현지시간) 트럼프 대통령이 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 비롯한 유럽 국가의 정상들과 회담을 갖는 가운데 향후 휴전 협상 추이에 투자자들의 이목이 쏠리고 있다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 “러시아와 우크라이나 정상회담에 대한 기대와 우려가 함께 존재하는 가운데 지정학적 긴장감은 투자자들의 촉각을 곤두세우게 한다”고 짚었다.

대내적으로 정부의 세제 개편안 수정 여부와 2차 상법 개정 논의에 시장이 촉각을 곤두세우는 가운데 관련 뉴스도 주시해야 한다.