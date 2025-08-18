서울신보와 ‘안심통장 2호’ 출시 28일부터 신보 앱 비대면 신청

[헤럴드경제=김은희 기자] 카카오뱅크는 서울신용보증재단과 함께 ‘안심통장 2호’ 사업을 오는 28일부터 시행한다고 18일 밝혔다.

안심통장은 소상공인의 자금난 해소와 금융 접근성 제고를 위한 자영업자 전용 마이너스 통장으로 서울시 ‘소상공인 힘보탬 프로젝트’의 하나로 기획됐다. 최초 승인 기간 및 한도 이내로 필요한 금액을 수시 대출·상환할 수 있어 급한 자금 융통이 필요한 소상공인에게 도움이 된다.

카카오뱅크는 지난 3월 ‘안심통장 1호’에 이어 두 번째로 안심통장을 선보인다. 이번에도 총 2000억원 규모의 대출을 공급할 예정이다.

지원 대상은 서울시 소재의 사업장을 1년 이상 운영하고 있는 자영업자 중 ▷대표자 신용평점이 600점 이상(NICE 기준) ▷최근 3개월 매출 합계가 200만원 이상 또는 1년 신고매출액이 1000만원 이상인 경우다. 대출 한도는 최대 1000만원까지다. 단 4개 이상의 기관으로부터 신용카드 현금서비스를 받은 경우 등 서울신보와 카카오뱅크의 대출 심사 기준에 따라 일부 고객에게는 지원이 불가하다.

이번 사업에서는 취약 소상공인을 대상으로 일부 지원 조건을 완화한다. 만 30세 이하 청년 창업자의 경우 영업 이력이 6개월만 지나도 신청할 수 있다. 만 60세 이상이면서 업력이 10년 이상인 노포 사업자의 경우 4개 이상의 기관으로부터 신용카드 현금서비스를 받았더라도 신청할 수 있다.

오는 28일 오전 9시부터 서울신보 모바일 애플리케이션에서 신청하면 된다. 출시 첫 주에는 출생연도 끝자리 5부제가 적용된다. 출생연도 끝자리가 1·6이면 8월 28일, 5·0이면 9월 3일에 접수 가능하다. 9월 4일부터는 누구나 신청할 수 있다. 2000억원의 자금이 모두 소진될 경우 자동 마감된다.

카카오뱅크에서 안심통장 상품에 가입할 경우 보증료 지원 혜택이 제공된다.

카카오뱅크는 “앞으로도 혁신적 금융기술을 바탕으로 개인사업자를 위한 다양한 금융 지원을 이어가며 개인사업자의 자생력 강화와 지역 경제 활성화에 기여하겠다”고 전했다.