[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 임성재가 PGA투어의 엘리트 30명만 출전하는 페덱스컵 최종전에 7년 연속 출전하게 됐다.

임성재는 18일(한국시간) 미국 메릴랜드주 오윙스 밀스의 케이브스 밸리 골프클럽(파70)에서 열린 페덱스컵 2차전인 BMW 챔피언십 최종일 경기에서 3언더파 67타를 쳐 최종 합계 10오버파 290타로 공동 40위를 기록했다. 그러나 페덱스컵 28위로 상위 30명만 출전하는 페덱스컵 최종전인 투어챔피언십 출전권을 획득했다.

임성재는 지난 2019년부터 올해까지 7년 연속 개근하며 PGA투어의 엘리트 선수로 인정받게 됐다. 투어 챔피언십 출전은 내년 메이저 대회와 시그니처 이벤트 등 특급 대회 출전이 보장되는 성공의 보증수표로 통한다.

PGA투어는 올해부터 페덱스컵 챔피언을 가리는 투어 챔피언십의 경기방식을 바꿨다. 페덱스 랭킹에 따라 미리 언더파를 부여하는 차등 타수제를 포기하고 30명 모두에게 우승 기회가 주어지는 방식으로 바꿨다. 따라서 28위로 출발하는 임성재에게도 우승 기회는 열려 있다.

김시우는 마지막 날 3타를 줄이며 공동 19위에 올랐으나 최종전 진출에는 실패했다. 김시우는 페덱스컵 랭킹을 41위에서 37위로 4계단 상승시켰으나 30위 진입을 이루지는 못했다. 김시우는 그러나 내년 시즌 총상금 2000만 달러가 걸린 시그니처 이벤트에는 나갈 수 있게 됐다.

세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 역전우승을 거두며 시즌 5승째를 신고했다. 선두 로버트 매킨타이어(스코틀랜드)에 4타 차로 뒤진 채 최종라운드에 나선 셰플러는 3언더파 67타를 기록해 최종 합계 15언더파 265타로 우승했다. 매킨타이어는 3타를 잃어 셰플러에 2타 차 역전우승을 허용했다.

페덱스컵 랭킹 2위인 로리 매킬로이(북아일랜드)는 마지막 날 이븐파를 기록해 최종 합계 3어더파 277타로 공동 12위를 기록했으나 2위 자리는 지켰다.