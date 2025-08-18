트럼프 회담 앞두고 ‘의지의 연합’ 참여국들 화상 회의 우크라·유럽 협상 참여 필요성 피력 전망…美 안보보장 수준 확인도

[헤럴드경제=김지헌 기자] 유럽 주요 지도자들이 17일(현지시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 함께 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나기 전 유럽과 우크라이나의 입장을 조율하기 위해 머리를 맞댔다.

영국과 프랑스, 독일은 이날 오후 우크라이나 전후 안보 보장을 위한 ‘의지의 연합’ 참여국들을 소집해 화상 회의를 열었다.

지난 15일 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간 알래스카 정상회담 내용을 평가하고, 오는 18일 트럼프 대통령과의 회담에 앞서 일치된 의견을 모으기 위해서다.

2시간가량 진행된 회의에서 참여국들은 우크라이나와 유럽의 협상 참여·우크라이나 내 살상 중단·미국의 강력한 안보 보장 방안 필요성을 거듭 확인했다.

아리안나 포데스타 유럽연합(EU) 집행위 부대변인은 출입기자단에 “이날 논의는 우크라이나에서의 살상 중단 필요성, 제재를 통한 대러 압박 유지, 우크라이나의 자국 영토 결정권, 우크라이나와 유럽의 강력한 안보 보장이라는 주제 등에 집중됐다”고 설명했다.

부대변인은 “이번 회의는 우크라이나가 공정하고 지속 가능한 평화를 향해 나아가는 걸 지지하는 데 대한 단결을 다시 한번 강조하는 기회이기도 하다”고 덧붙였다.

안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장도 엑스(X·옛 트위터)에 “휴전 합의가 이뤄지지 않는다면 EU와 미국은 러시아에 대한 압력을 강화해야 하고, 우크라이나의 평화 조건을 결정할 주권적 권리는 존중돼야 한다”고 적었다.

페트르 피알라 체코 총리는 “즉각적인 우선순위는 살육을 중단하는 것”이라고 엑스에 적었고, 폴란드 외무부 대변인 역시 “휴전은 평화 협상 시작의 조건”이라며 일단 휴전부터 이뤄져야 한다는 점을 강조했다.

이날 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 브뤼셀에서 공동 기자회견을 한 젤렌스키 대통령도 “살인부터 멈춰야 한다”며 “무기의 압력 아래에서 푸틴의 요구 사항을 검토하는 건 불가능하므로, 우선 휴전을 선언하고 최종 협상을 신속히 진행해야 한다”고 선(先) 휴전을 거듭 요구했다.

유럽 지도자들은 오는 18일 트럼프 대통령을 만나 미국이 어느 수준까지 우크라이나의 안보 보장에 참여할 수 있는지 확인하겠다는 입장이다.

그간 우크라이나에 대한 안보 보장 제공을 꺼린 트럼프 대통령은 최근 입장을 바꿔 이를 검토할 수 있다는 의사를 유럽 지도자들에게 밝힌 것으로 알려졌다.

푸틴 대통령 역시 15일 트럼프 대통령과 정상회담에서 미국과 유럽이 북대서양조약기구(NATO·나토) 조약 5조(집단 방위 조항)와 유사한 형태의 안전 보장을 우크라이나에 제공하는 데 동의했다고 트럼프 대통령의 스티브 위트코프 특사가 이날 CNN 인터뷰에서 밝히기도 했다.

젤렌스키 대통령은 이에 대해 이날 텔레그램 메시지에서 “미국이 우크라이나의 안보 보장에 참여할 준비가 됐다는 건 역사적인 결정”이라며 “우리의 공동 작업에서 나온 안보 보장은 정말로 실용적이어야 하며, 육상, 공중, 해상에서 보호를 제공해야 하며, 유럽의 참여를 통해 수립돼야 한다”고 강조했다.

현재 여름 별장에 머무는 마크롱 대통령은 기자들에게 “내일의 목표는 우크라이나와 유럽이 단결된 전선을 보여주는 것”이라며 “유럽인들은 트럼프 대통령에게 어느 수준으로 우크라이나 안보 보장을 할 것인지 물어야 한다”고 말했다.

마크롱 대통령은 또 유럽 지도자들이 미국에 가는 것은 “유럽인의 이익을 지키기 위해서”라며 “나는 우리가 새로운 외교 단계로 들어갈 필요가 있다고 확신한다”고 말했다.

그러면서 “내일 우리의 목표는 우크라이나 없이 우크라이나에 대한 영토 논의는 있을 수 없으며, 유럽인 없이 유럽 안보에 대한 논의는 있을 수 없다는 점을 다시 한번 강조하는 것”이라고 말했다.