워싱턴DC에 주방위군 파견 조치 트럼프, 워싱턴 범죄근절 ‘표적’

[헤럴드경제=김광우 기자] 도널드 트럼프 미 대통령이 민주당 텃밭인 수도 워싱턴DC를 표적으로 삼은 데 화답해 공화당 주지사들이 줄줄이 주방위군 수백명을 파견하고 있다.

16일(현지시간) 미 일간 워싱턴포스트(WP)와 로이터통신 등에 따르면 이날 공화당 소속 주지사를 둔 미국 웨스트버지니아주, 사우스캐롤라이나주, 오하이오주가 각각 이 같은 주방위군 파견 조치를 발표했다.

패트릭 모리시 웨스트버지니아 주지사 사무실은 성명에서 “공공 안전과 지역 협력에 대한 의지를 표시하는 취지에서 주방위군 300∼400명을 워싱턴에 파견한다”고 밝혔다.

이와 관련해 주지사 대변인은 “15일 늦은 시간에 인력과 장비를 파견해달라는 명령을 받았으며 현재 배치를 준비 중”이라고 전했다.

헨리 맥매스터 사우스캐롤라이나 주지사도 국방부 요청에 따라 주방위군 200명을 워싱턴에 보내겠다며 “수도의 법과 질서를 회복하기 위한 트럼프 대통령의 노력에 함께할 것”이라고 말했다.

마이크 드와인 오하이오 주지사는 주방위군 군사 경찰 150명을 며칠 안으로 워싱턴에 파견하겠다고 발표했다.

미 법무부 자료에 따르면 지난해 워싱턴의 폭력 범죄율은 30년 만에 최저 수준이었으나, 트럼프 대통령은 돌연 워싱턴이 범죄로 들끓고 있다며 소탕 대상으로 삼았다.

이에 따라 현재 워싱턴 소속 주방위군 800명이 시내에서 순찰 활동을 하며 연방 법 집행 기관의 범죄자 체포 및 노숙인 텐트촌 철거 등을 지원하고 있다.

이와 관련해 백악관 관계자는 로이터에 “더 많은 주방위군이 워싱턴에 추가 파견될 것”이라며 “이는 연방 자산을 보호하고, 법 집행을 위한 안전한 환경을 조성하고, 범죄 억제를 위한 가시적인 존재감을 제공하기 위한 조치”라고 설명했다.

또 로이터가 인용한 미국 관리에 따르면 주방위군이 워싱턴에서 총기를 소지할 수 있도록 하는 공식 명령이 곧 내려질 것으로 예상된다. 이 명령은 주로 권총을 가진 군사경찰에게 적용될 것으로 보인다.

미국 주방위군은 연방 소집 시를 제외하면 평소 각 주지사 휘하에 있으나 워싱턴 주방위군만 대통령에게 직접 보고한다.

주방위군의 주 임무는 자연재해 대응이며 민간인 치안 목적으로 투입되는 일은 드물다.

그러나 트럼프 대통령은 민주당이 장악한 다른 도시에도 워싱턴와 비슷한 조치를 할 수 있다고 시사해왔다. 또 그는 2기 행정부 들어 은행, 로펌, 대학 등에 개입하며 대통령 권한을 확대하려는 움직임을 보였다.