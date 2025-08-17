항공우주사업, 반기 매출 2974억원 항공기 기체사업+방산무기사업 등 영위 항공업계 쉽게 접근이 힘든 분야 “사업성 무궁무진” 눈길

[헤럴드경제=김성우 기자] 여객·화물사업부와 함께 대한항공 사업의 3대 축을 구성하고 있는 ‘항공우주사업’ 올해 상반기 합산 2974억원의 매출액을 기록했다. 다른 사업부와 비교했을 때 연구개발(R&D) 역량이 중요한 요소인 항공우주사업은 향후 중요성이 더욱 부각될 것으로 예상되는 영역이다.

17일 대한항공의 올해 반기보고서에 따르면 올해 상반기 항공우주사업본부가 기록한 매출액은 전년동기대비 48억원 증가한 실적이자, 전체 매출에서 3.7%를 차지했다. 전체 사업에서 차지하는 비중은 비교적 낮은 편이지만, 잠재성은 남다르다.

항공우주사업은 주로 무기체계 생산과 항공기의 유지보수(MRO) 분야, 더 나아가 우주사업까지 맥이 닿아 있는데 이는 규모상 국내 다른 항공업체들이 쉽게 진입할 수 없기 때문이다.

항공우주사업에서 가장 큰 규모를 차지하는 것은 항공기체사업이다. 최근 코로나 엔데믹 후 민항기 수요 증대와 그에 따른 제작사의 공급망 확대 정책에 따라 특히 중요성이 점차 커지고 있다.

대한항공은 지난 2024년 미국 보잉사와 수행중인 동체 및 날개 구조물을 2025년부터 2029년까지 추가 공급하는 연장계약(1.2조원 규모)을 체결했다. 또한 보잉 787 Aft Body 구성품, A350 Cargo Door 등 민항기 국제공동개발과 한국형 회전익 수리온의 공동개발에도 참여한 전력이 있다.

정부 주관 신호정보기 개조개발과 해군에서 운용중인 P-3C 해상초계기 성능개량을 담당한 것도 대한항공이다. 지난 2019년부터는 에어버스와 함께 차세대 날개 구조물 플랫폼 개발을 위한 국제공동개발 프로젝트(Wing of Tomorrow)를 수행 중에 있다.

방산무기체계 분야에서 역량도 돋보인다. 특히 대한항공은 최근 미래 공중전 영역에서 선제적인 투자를 이어가고 있다. 지난 2022년부터 국방과학연구소 주관의 저피탐 무인편대기 개발 사업에 참여하며 유·무인 복합전투체계의 핵심인 무인협동전투기(CCA)를 개발을 추진중이다.

무인협동전투기(CCA)는 미국, 영국 등 다양한 국가에서 개발되고 있는 미래전 구상의 일환이다. 항ㄴ공전에서 유인 전투기 1대와 무인기 3∼4대가 복합 편대를 이뤄 정찰·전자전·공격 등 임무를 자율적으로 수행하는 데 여기서 유인 전투기를 돕는 무인기가 CCA다. 이들은 유인기의 호위, 먼거리에 있는 적의 김사와 정찰, 정밀 타격 및 전자전 등의 임무를 수행해서 ‘윙맨’이라고도 불린다.

대한항공은 지난 2월에는 대한항공 테크센터에서 MUM-T의 핵심인 저피탐 무인 편대기(LOWUS) 1호기 출고식을 가지는 등 우리군 도입에 박차를 가하고 있따. 목표하는 개발 완료시점은 오는 2027년이다. 올 연말 초도 비행을 거쳐 2027년 유인기 조종사가 공중에서 무인기를 직접 통제하는 유·무인 복합 비행시험 진입을 계획한다. 향후 한국형 전투기 KF-21과 함께 우리군의 작전수행 중추 역할을 담당할 가능성이 제기된다.

대한항공은 국내 최대 무인기 전문 개발업체다. 실제 납품을 앞둔 중고도무인기(2023년 양산계약, 내년 1호기 출고)나 사단무인기가 이를 방증한다.

최근 대한항공은 대형 전략급 무인정찰기의 항전장비를 개조하면서, 최신화된 피아식별장비, 음성통신장비, 충돌회피장비를 적용하는 등 성능 개선작업도 동시에 진행중이다. 또한 엔진 및 주요장비의 국산화 개발과제를 추진하면서 수출도 준비한다. 국방과학연구소와는 소형 타격용 무인기를 공동개발 중이다.

한편 대한항공은 올해 상반기 7조9418억원으로 전년 동기 대비 1% 증가한 매출액을 기록했다. 다만 영업이익은 7499억원으로 12% 감소했다. 2분기 실적만 보면 매출액은 3조9859억원, 영업이익은 3990억원으로, 전년 동기 대비 각각 0.9%, 3.5% 감소했다.