[헤럴드경제=조범자 기자] 독일 프로축구 분데스리가 우니온 베를린의 정우영(25)이 2025-2026 시즌 첫 공식전에서 득점포를 가동했다.

정우영은 16일(한국시간) 독일 귀터슬로의 하이데발트슈타디온에서 열린 FC 귀터슬로와의 2025-2026 독일축구협회(DFB) 포칼 1라운드 경기에서 4-0으로 앞서던 후반 추가시간 골을 터뜨렸다.

후반 40분 일리야스 안사 대신 투입된 추가 시간 4분께 안드레이 일리치가 오른쪽 측면에서 낮게 보낸 크로스를 골대 앞에서 밀어 넣어 골망을 흔들었다.

우니온 베를린은 4부리그 팀인 귀터슬로를 상대로 5-0 대승을 거두며 독일축구협회 컵대회인 DFB 포칼 2라운드에 진출했다. 포칼 2라운드는 10월 열릴 예정이다.

분데스리가 슈투트가르트에서 뛰던 정우영은 지난시즌 초반 우니온 베를린으로 임대됐고 올시즌을 앞두고는 우니온 베를린으로 완전 이적했다. 지난 시즌엔 리그 23경기에 출전해 3골 2도움을 올렸다.

지난 3월 발목수술을 받은 뒤 이날 득점포로 건재를 과시한 정우영은 오는 23일 친정팀인 슈투트가르트와 홈경기를 통해 2025-2026시즌 분데스리가 일정을 시작한다.