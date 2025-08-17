상반기 첫 구역지정 불발, 각 지자체별 추진 중 부지확보·도심별 모델 도출 등 논의 길어져 국토부, 후보지 추가계획 선정 당분간 없을듯

[헤럴드경제=서정은 기자] 정부가 도시개발에 별도의 제약을 받지 않는 ‘공간혁신구역’ 후보지를 대거 선정했지만, 아직 첫 사업지를 배출하지 못하고 있다. 지방자치단체별로 관련 절차가 진행 중이지만 부지확보나 도심 혁신모델 도출 등 실무적인 논의가 길어지고 있어서다. 내년 1호 사업지 배출을 목표로 하는 가운데 민간사업자들의 호응 여부도 사업 추진에 변수로 떠오르고 있다.

17일 국토교통부, 각 지자체 등에 따르면 지난해 7월 공간혁신구역으로 선정된 후보지 16곳 중 이날까지도 사업지로 지정이 이뤄진 곳은 하나도 없다. 당초 국토부는 1호 사업지 지정 시기를 올해 상반기로 계획했었다. 각 후보지별로 현안이 상이해 현재로서는 유력 지역이나 시기를 특정하기 어렵다는 설명이다.

공간혁신구역은 허용되는 건축물의 용도와 건폐율·용적률 등 각종 규제가 완화되는 도시계획 특례구역을 말한다. 민간과 지자체는 도시계획 특례구역에 여러 기능을 더해 도심 성장 거점으로 조성할 수 있다. 앞서 국토부는 두 차례의 지자체 공모를 통해 총 후보지 16곳을 선정했었다.

당시 선정된 후보지는 서울시 양재역·김포공항역·청량리역·독산공군부대, 광명시 KTX역, 부산시 영도구 청학동 일원·금사산업혁신플랫폼, 경상남도 통영시 신아조선소 등이었다. 양재역은 수도권광역급행철도(GTX) 및 광역버스환승 등 교통요지로서 서초구 청사와 환승센터 복합개발이 추진되는 식이다. 김포공항역 일대는 미래형 교통허브와 복합환승센터 구축이, 독산공군부대에는 기존 군부대를 압축 배치하는 대신 산업·주거·복합업무시설 조성이 시도된다. 청량리역에는 비즈니스 거점 및 일자리 지원시설, 대학 연계 청년주거·문화시설 등이 추진된다.

하지만 목표와 달리 첫 사업지 지정은 내년 상반기에나 가시화될 것으로 보인다. 후보지를 선정할 당시에도 해당 지역의 변화나 부지확보 가능성, 지자체 추진 의지 등을 검토했으나 실제 논의 단계에서 여러 변수들이 튀어나오고 있어서다.

인근 주민이나 이해관계자들의 의견 수렴, 인프라 문제 등 각 사안별로 민감하게 다뤄야할 부분이 예상보다 많다는게 관계자들의 입장이다. 국공유지가 중심이더라도 일부 사유지가 포함된 경우 부지확보부터 쉽지 않다는 후문이다.

한 지자체 관계자는 “현재로서는 기본적인 개발구상안을 만들고 있는 단계”라면서도 “복합단지나 주거·상업시설을 만들더라도 그 내부에 입점할 곳을 찾아야하는 등 실무적인 고민이 있다”고 전했다.

서울시 관계자는 “현재 네 곳의 공간혁신구역 지정 후보지에 대해 구청 및 관계자들과 논의를 계속 하고 있다”면서도 “사업이 속도나기 위해서는 각 후보지별로 어떻게 차별화된 사업방식을 가져갈지를 봐야한다”고 했다. 서울시 소재 후보지 뿐 아니라 다른 곳들도 상황은 비슷하다.

정부는 2015년에도 도심 내 쇠퇴한 주거지역, 역세권 등을 주거·상업·문화기능이 복합된 거점으로 개발하는 ‘입지규제최소구역’을 도입했었다. 하지만 공공중심으로 이뤄졌고 민간이 주도해 뛰어든 곳은 없었다.

국토부와 지자체 모두 공간혁신구역 지정에 대한 의지는 높지만 향후 민간사업자들의 참여 여부도 변수다. 건설업황 악화로 민간 건설사들의 참여가 지지부진할 경우 사업에 속도가 나기 어렵기 때문이다.

국토부는 공간혁신구역 지정을 위해 각 지자체별 애로사항을 청취하고, 후속 논의를 이어가겠다는 입장이다. 국토부 관계자는 “각 후보지별로 갖고 있는 현안이 상이해 어느 곳이 먼저 첫 사업지로 될 것 같다고 말하긴 어렵다”며 “이미 후보지가 많이 지정돼있어 추가 지정계획은 없다”고 했다.