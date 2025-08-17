‘알뜰폰 시장’ 협업 콘텐츠 제작 8월 한 달간 ‘100일 페스타’ 진행

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 경제·금융 전문 유튜브 채널 ‘슈카월드’와 함께 제작한 브랜드 콘텐츠 영상을 공개했다고 17일 밝혔다.

이번 영상은 슈카월드에서 ‘통신비 절감을 위한 알뜰폰 시장’을 주제로 ▷알뜰폰의 개념 ▷시장 구조 ▷은행이 알뜰폰 사업에 진출하는 이유 등을 설명하고 ▷우리WON모바일의 금융할인 ▷전용 적금 상품 ▷멤버십 혜택을 소개한다.

영상에는 우리은행 직원도 직접 출연해 ‘우리WON 청년드림 요금제’에 대해 알린다.

우리은행은 우리WON모바일 출시 100일을 맞아 8월 한 달간 신규 개통 고객에게 1년간 최대 3만9600원 요금할인 등 총 29만9000원의 혜택을 제공하는 ‘100일 페스타’ 이벤트를 연다. 응모자 전원에게 네이버페이 포인트 3만원을 증정하며 개통 시 추천코드를 넣고 가입하면 5만원을 추가로 받을 수 있다. 추천 건수 상위 10명에게는 네이버페이 포인트 100만원을 추가로 지급한다.

요금제에 따른 추가 혜택도 선착순으로 제공한다. ▷우리WON 청년드림 71GB+ ▷우리WON 청년드림 5GB+ 선택 시 각각 네이버페이 포인트 7만원과 5만원을 받을 수 있다. 특히 ‘우리WON 청년드림 71GB+’ 가입 고객은 멤버십 VIP 혜택으로 연간 6만원 상당의 모바일 쿠폰을 사용할 수 있다.

우리WON모바일 신규 개통 시 슈카월드 영상에서 안내된 추천코드를 입력한 선착순 2000명에게는 네이버페이 포인트 2만원을 추가로 지급한다. 100일 페스타 기본 혜택과 합산 시 총 31만9000원의 혜택을 받을 수 있다.

우리은행 관계자는 “알뜰폰과 금융 혜택을 고객이 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 슈카월드와 함께 콘텐츠를 제작했다”며 “앞으로도 통신과 금융을 결합한 차별화된 서비스로 국민 생활비 부담 경감을 위해 노력하겠다”고 말했다.