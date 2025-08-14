[헤럴드경제=박세정 기자] SK AX가 사명 변경 후 인공지능(AI)으로 전환하는 ‘체질 개선’이 탄력을 받으면서, 큰 폭의 실적 성장세를 기록했다.

SK AX는 올 2분기 별도 기준 매출 6505억 원, 영업이익 511억 원을 기록했다고 14일 밝혔다. 영업이익은 전년 동기(322억 원) 대비 58.5% 증가했다. 매출은 전년(6302억 원)보다 3.2% 늘었다.

올해 상반기(1~6월) 별도 기준 매출은 1조 2335억 원, 영업이익은 790억 원으로 집계됐다. 매출은 0.4%, 영업이익은 32.1% 증가한 수치다.

AX(AI 전환) 성과가 실적 상승을 견인했다. 회사는 AX 사업 호조를 바탕으로, 전사 운영 개선(Operation Improvement)과 실행 중심 Being AX 전략을 통한 구조 혁신 성과가 결실을 맺은 결과라고 설명했다.

특히 지난해부터 진행한 고객 중심 운영 개선(O.I)과 AI 도구 활용을 통한 전사 생산성 향상 활동이 이번 실적에 기여했다.

회사는 산업별로 AI가 실질적인 성과를 낼 수 있는 영역을 선별하고, 이를 현장 중심 적용 모델로 구현하는 데 주력하고 있다. 스스로 판단하고 실행하는 지능형 AI ‘에이전틱(Agentic) AI’로 고객 업무 구조와 프로세스를 AI 기반으로 재설계했다.

핵심 경영 시스템에 AI를 본격 접목하는 단계도 본격화됐다.

제조 분야에서는 숙련자 노하우를 AI가 학습해 디지털 자산으로 전환하는 ‘디지털 제조 혁신 모델’을 구축했다. 공장 운영 효율을 좌우하는 물류 영역에도 AX를 빠르게 적용해 생산성과 품질을 동시에 끌어올리고 있다.

금융권에서는 대형 은행과 증권사에 AI 기반 플랫폼과 서비스 고도화를 제공했다.

산업별 AI·클라우드 전환 사업에서는 기업 맞춤형 AX 모델과 클라우드 기반 업무 플랫폼을 결합해 고객 디지털 업무 환경을 전면 혁신하는 사례도 빠르게 증가하고 있다.

SK AX 관계자는 “사명 변경 이후 ‘Being AX’를 기치로 AI 중심 조직·프로세스·기술 혁신을 가속해왔다” 며 “앞으로도 제조·금융·공공 등 주요 산업 전반에서 레퍼런스를 확장하고, AI·클라우드 결합형 혁신 모델로 고객 미래를 함께 만들어가는 최고의 AX 파트너가 되겠다”고 말했다.