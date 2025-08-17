7월 EB 3767억 규모 인수 유상증자 소식 이후 주가 하락 시가 수준 신주 발행, 리픽싱은 제외

[헤럴드경제=심아란 기자] SK이노베이션이 대규모 자본확충을 예고하면서 시장의 관심은 지난달 발행한 교환사채(EB)에 쏠리고 있다. 유상증자 소식에 주가가 하락하면서 EB의 교환가치는 낮아진 상태다. 재무적투자자(FI)인 IMM크레딧앤솔루션(ICS)은 적기에 엑시트 타이밍을 잡을지 주목되고 있다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 제3자배정 방식으로 2조원 규모 유상증자를 앞두고 있다. 보통주 1802만주가 발행될 예정이며 신주 발행가액은 11만1000원이다. SK㈜가 4000억원, 나머지 1조6000억원은 증권사가 주가수익스와프(PRS) 계약을 통해 인수한다. PRS의 정산 의무는 SK㈜ 몫이다. 납입일은 이달 18일이다.

유상증자 소식을 전한 이후 SK이노베이션 주가 변동성은 커졌다. 거래소에 따르면 14일 종가는 10만9100원으로 유증 소식을 공시한 날 대비 7%가량 하락했다. 주식수 증가에 따른 지분 희석 부담이 주가에 반영되고 있다는 평가다.

유상증자에 따라 1회차 EB의 교환가치도 일부 영향이 불가피해졌다. 앞서 SK이노베이션은 자회사 SK엔무브 기업공개가 불발되자 재무적투자자(FI)였던 ICS가 보유하던 지분을 재매입하는 동시에 ICS 대상 3767억원의 EB를 발행했다. 교환대상 주식은 SK이노베이션이 보유한 자기주식이다.

EB의 교환가격은 11만673원으로 시가보다 비싸 아직 평가 손실구간이다. EB에는 시가 하락에 따른 교환가액 조정 조건은 없다. EB 발행 직후 결정된 유상증자 역시 신주 발행가에 별도 할인이 적용되지 않아 EB의 교환가격 조정은 이뤄지지 않는다.

앞서 ICS는 2021년 7월 SK이노베이션으로부터 SK엔무브(당시 SK루브리컨츠) 지분 40%를 1조919억원에 매수했다. IPO를 통한 엑시트를 기다리다가 올해 SK이노베이션에 재매각하며 투자금 회수를 마쳤다. 지난해 SK이노베이션의 콜옵션 행사로 10%를 1427억원에 처분했으며 올해 나머지 30%는 8593억원에 정리했다. SK엔무브 투자 이듬해부터 작년까지 배당으로 약 6000억원을 회수했다. 이를 감안하면 누적 회수액은 1조6000억원이며 이 가운데 3767억원은 SK이노베이션 EB에 재투자한 상태다.

EB의 만기는 내년 말 도래하며 쿠폰금리와 만기보장수익률 등 고정 수익은 없다. 주식 교환을 통한 시세차익을 기대한 거래다. SK이노베이션의 주가 반등이 이뤄져야 ICS도 투자 대가를 거두는 구조다.

SK이노베이션은 석유·화학과 배터리 등 부진한 업황 탓에 올 2분기 적자전환했다. 물론 기업가치 개선을 위한 작업은 속도감 있게 진행 중이다. 작년 11월 LNG 밸류체인을 가진 SK E&S와 합병했고 배터리 자회사 SK온은 SK트레이딩인터내셔널, SK엔텀과 합병을 마쳤다. SK온은 윤활유 제조사 SK엔무브와 합병도 추진하면서 지속가능한 수익 기반 구축에 집중하고 있다. SK이노베이션은 전기화 시대에 경쟁력 있는 에너지 회사로 도약한다는 구상이다.

다만 아직 증권가에서는 SK이노베이션 투자를 보수적으로 바라보고 있다. 강동진 현대차증권 연구원은 “SK온 실적은 예상보다 안정적이었으나 올해 2분기 실적은 전망치를 밑돌았다”며 “하반기 이차전지 수익성은 상반기 대비 적자 폭이 늘어날 것”이라고 전망하며 목표 주가는 11만원으로 제시한 상태다.