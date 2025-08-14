50년 장기대부로 사업자 부담↓…주거비 낮춰 전시·예술공간 유치…청년 창업·문화 선도공간 “국유지 활용 및 청년 주거안정 두 마리 토끼”

[헤럴드경제=양영경 기자] 서울 성수동 서울 경찰 기마대부지에 주변 시세보다 저렴한 약 400호 규모의 청년주택이 조성된다.

기획재정부는 안상열 재정관리관이 이날 서울 성수동 서울 경찰 기마대부지를 방문해 ‘국유지·노후 공공청사를 활용한 청년·서민 공공주택 조성을 위한 현장간담회’를 개최하고 이런 방안을 논의했다고 밝혔다.

기재부는 지난 12일 ‘2026년 국유재산종합계획’을 통해 국유지·노후 공공청사를 활용해 청년·서민용 공공주택을 3만5000호 이상 공급하겠다고 밝혔다. 주요 대상사업 후보지로는 서울 경찰 기마대 부지, 양천구 신정동 서울출입국관리사무소, 광명시 철산동 광명세무서 등을 발표했다.

이날 간담회가 열린 서울 경찰 기마대 부지에선 현재 경찰청이 일부 건물을 임시 사용하고 있다. 경찰기마대는 2024년 해체된 상태다.

기재부는 해당 부지를 단순 주거시설이 아닌 상징성과 창의성을 갖춘 대표적인 청년주거 공간으로 개발한다는 계획이다. 주거공간으로 약 400호 규모의 청년주택을 공급하고, 공용공간은 열린 공동체 공간으로 설계해 임시 전문매장(팝업스토어)과 전시·예술공간을 유치하는 등 청년 창업·문화 선도공간으로 조성할 예정이다.

민간사업자가 토지비 부담없이 사업을 추진할 수 있도록 해당 부지를 장기대부(50년간+갱신허용)하는 방안도 추진한다. 이를 통해 주변 시세보다 저렴한 청년임대주택을 공급, 청년 주거비 부담을 경감시킨다는 게 정부의 구상이다.

정부는 2025년 하반기에 구체적인 사업계획을 수립하고 민간사업자 선정, 건축 설계 및 인허가 등을 거쳐 2028년 착공에 들어가 2030년까지 준공하겠다는 목표를 내걸었다.

안 재정관리관은 “청년주택 개발사업은 유휴 국유지 활용과 청년 주거 안정이라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 수 있는 선도사례”라며 “경찰청·한국자산관리공사 등과 긴밀히 협력해 사업을 조속히 추진하고, 향후 청년 주거지원을 위한 다양한 방안을 적극 모색하겠다고 밝혔다.