한미 정상회담 경제사절단 동행 전망 재계 내놓을 대미 투자·협력안에 관심 반도체·배터리, 美 기업과 파트너십 확대 한미 협력 핵심 ‘마스카 플랜’ 구체화 기대

[헤럴드경제=김현일·서재근·고은결 기자] 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 정상회담에 경제사절단의 동행이 예상되는 가운데 국내 재계가 내놓을 대미 투자 및 협력 방안에 관심이 쏠리고 있다.

트럼프 대통령이 줄곧 미국 현지 투자 확대를 강조해온 만큼 반도체(Chip)·자동차(Car)·이차전지(Battery)·조선(Ship building) 업종을 중심으로 우리나라 대표 기업들이 양국 경제 협력을 위한 측면 지원에 나설 것으로 전망된다.

美 첨단 반도체 잇단 수주에 현지 추가 투자 주목

17일 업계에 따르면 최근 삼성전자가 테슬라와 애플 등 미국 기업들로부터 반도체 물량을 잇달아 수주하면서 추가 대미 투자 가능성이 주목을 받고 있다. 트럼프 대통령은 줄곧 고강도 관세를 피하려면 미국에 직접 생산시설을 짓고 투자를 늘릴 것을 주장해왔다.

미국 텍사스주 오스틴에 파운드리(반도체 위탁생산) 공장을 운영 중인 삼성전자는 텍사스주 테일러시에 총 370억달러(약 51조원)를 투자해 최첨단 파운드리 공장을 추가로 짓고 있다. 2026년 본격 가동 예정이다.

파운드리 사업부가 테슬라와 165억달러(약 23조원) 규모의 계약를 맺으면서 테일러 공장 투자 계획도 다시 힘을 받고 있다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 삼성전자와의 계약 사실을 밝히며 “165억달러는 최소액이다. 실제 생산량은 몇 배 많을 것”이라고 말하기도 했다.

미국에서 첨단 반도세 수주가 이어질 경우 현지 투자 규모도 더 늘어날 전망이다. 삼성전자는 2분기 콘퍼런스 콜에서 “올해 테일러 공장 투자는 기존 2025년 설비투자 계획 내에서 집행할 예정이다. 다만 테일러 가동 시점을 고려해 2025년보다 2026년 설비투자 규모가 더 증가할 것”이라고 밝혔다.

SK하이닉스 역시 인디애나주 웨스트라피엣에 38억7000만달러(약 5조3700억원)를 들여 올해 하반기 AI 메모리용 첨단 패키징 공장 건설을 시작한다.

K-배터리, 美 현지화 고삐…“한미 파트너십, 선택 아닌 필수”

국내 배터리 3사(LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI) 역시 국내는 물론 미국 주요 전기차 제조사들과 파트너십을 공고히 하며 대미 ‘현지화 전략’에 고삐를 당기고 있다. 전기차 배터리에서 최근 에너지저장장치(ESS)로 사업 포트폴리오를 확장하고 있어 신규 투자 기대감이 높아지는 분위기다.

대미 투자에 가장 활발한 곳은 LG에너지솔루션이다. 미시간주 홀랜드와 오하이오주, 테네시주에 북미 생산기지를 운영하고 있는 LG에너지솔루션은 현재 건설 중인 미시간주 랜싱과 애리조나주의 단독 공장, 조지아주 현대차 합작공장, 오히이오주 혼다 합작공장까지 더하면 미국에서만 7개의 공장을 운영하게 된다.

SK온은 미국에서 단독 공장인 SK배터리아메리카(SKBA) 2곳을 운영 중이며, 올해 3분기 포드와 합작공장인 블루오벌SK(BOSK) 켄터키 1공장 가동을 앞두고 있다. 아울러 BOSK 공장 2곳, 현대차와의 합작공장 1곳 등 총 3곳의 공장도 2026년 상업 가동을 목표로 건설이 한창이다. SK온이 미국에 공장 6곳을 세우며 투입하는 투자금만 108억달러(약 15조원)에 이를 것으로 추산된다.

삼성SDI는 인디애나주를 주요 거점으로 스텔란티스와의 합작법인 SPE(스타플러스 에너지) 1공장을 가동 중이다. 2027년을 목표로 스텔란티스 합작 2공장 및 제너럴모터스(GM)와의 합작 공장도 추진하고 있다. 오는 10월부터 SPE의 일부 라인을 ESS 셀 생산에 활용할 예정이다.

배터리 업계 관계자는 “국내 배터리 3사가 미국 내 배터리 공급의 절반을 책임지고 있는 점을 고려할 때 한미 양국 간 긴밀한 배터리 산업 협력은 선택이 아닌 필수”라며 “특히 미국이 중국의 전기차 배터리 굴기에 대한 견제 기조를 이어가는 만큼, 향후 소재·부품사 포함 배터리 밸류체인 내 국내 기업들의 현지 진출이 가속화될 것으로 전망된다”라고 말했다.

투자 보따리 푸는 현대차그룹, 車 동맹 전략도 강화

현대자동차그룹은 현지 생산 확대를 통해 대미 관세 리스크를 최소화하겠다는 구상이다. 앞서 지난 3월 현대차그룹이 발표한 210억달러(약 29조원) 규모의 대미 투자 계획은 대표적인 현지화 전략 사례로 꼽힌다.

투자금은 미국 조지아주 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카’(HMGMA)의 생산능력 확대와 루이지애나주에 전기로 일관 제철소 건설, 로보틱스·AI 등 분야에서 미국 기업과의 협력, 에너지 인프라 설립 등에 사용될 것으로 예상된다.

현대차는 최근 GM과 차세대 차량 공동 개발 계획을 구체화하면서 현지화 전략 확대 의지를 드러냈다. 오는 2028년 출시를 목표로 중남미 시장용 중형 픽업·소형 픽업·소형 승용·소형 SUV(스포츠유틸리티차량) 4종, 북미 시장용 전기 상용 밴 등 모두 5종의 차세대 차량을 공동 개발한다는 계획이다.

한미 협력 핵심 ‘마스카 플랜’ 구체화 기대

양국 조선업 협력에 따른 투자 논의도 심도 있게 오갈 전망이다. 한·미 관세 협상의 키가 된 것으로 평가되는 ‘MASGA(Make American Shipbuilding Great Again)’ 플랜의 구체화가 이뤄질 수 있다는 분석이다.

앞서 한미 정부는 3500억달러 규모의 대미 투자 펀드를 조성하기로 했고, 이 중 1500억달러는 조선 협력에 활용하기로 했다. 우리 정부는 마스가 플랜에 기반해 해당 펀드를 운용할 계획이다.

아직 펀드의 세부 운용 방안은 공개되지 않았다. 정부는 이 펀드가 미국 내 신규 조선소 건설과 조선 전문 인력 양성, 상선·특수선 건조 및 유지·보수·정비(MRO) 등을 포괄할 것이라고 설명한 상태다.

국내 조선사 ‘빅3’인 HD한국조선해양·한화오션·삼성중공업의 마스가 연계 전략도 주목된다. 이들 업체는 한국조선해양플랜트협회와 한미 조선 협력 대응을 위한 태스크포스(TF)를 운영 중이다.

일찍이 필리조선소를 인수한 한화는 생산시설 개선 투자에 나설 것으로 관측된다. HD현대는 미국 최대 방산조선사 헌팅턴잉걸스, 미국 조선 그룹 에디슨 슈에스트 오프쇼어와 잇따라 협력하기로 하며 파트너십을 확대하고 있다. 삼성중공업도 현지 조선소와 협력을 검토 중인 것으로 알려졌다.