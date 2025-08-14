한은금융망·예탁원 채권결제 운영시간 연장 국내 수탁은행 미결제 증권보고 부담도 완화 “외국인투자 불편 직접 해소…시장 접근성↑”

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 외국인 투자자의 원화증권 투자에서 발생하는 ‘결제 시차’ 문제를 해소하기 위해 결제 인프라와 절차를 전격 개선한다.

기획재정부는 이형일 1차관이 14일 서울 중구 국제금융센터에서 ‘외환건전성협의회 겸 MSCI 선진국 지수 편입추진 TF’ 회의를 열고 이 같은 내용을 확정했다고 밝혔다.

이날 회의에는 기재부를 비롯해 금융위원회, 한국은행, 금융감독원, 한국거래소, 한국예탁결제원 등 관계기관이 참석했다. 참석자들은 지난달 15일 열린 TF 1차 회의 이후 진행상황을 점검하고 지난 6월 MSCI 시장접근성 평가에서 지적된 외환거래·투자제도·시장 인프라 개선과제를 논의했다.

먼저 시장 안내와 시스템 구축 등을 본격적으로 시행하기 앞서 사전 준비가 필요한 외국인 투자자의 결제 인프라를 먼저 개선하기로 했다.

통상 증권결제는 예탁결제원의 결제자료 생성, 매매정보 매칭 등을 거쳐 한은금융망(BOK-Wire+)을 통한 금융기관 간 자금이체로 마무리된다. 국내 수탁은행(증권 보관기관)은 결제 당일 오전 중 결제자금을 받아야 당일 중 증권결제가 가능하다. 미결제 증권보고 부담을 고려해 송금 시한은 오전 11시까지 설정하는 게 일반적이다.

외국인의 경우 증권 결제자금을 송금하려면 외화 환전이 필수인데, 그동안은 한국시간으로 전날 오후 3~6시께 CLS 외환동시결제(외환결제전문은행 CLS은행이 운영하는 시스템)를 통해 원화자금을 미리 확보해두거나 당일 원화 대출을 이용해야 했다. ‘결제자금 송금’ 시점이 ‘외환결제’ 시점보다 일러 절차적 불편과 이자비용 부담이 발생할 수 밖에 없는 구조다.

이에 정부는 ▷2026년 4월까지 한은금융망 운영시간 연장(오후 5시30분→8시) ▷예탁결제원 채권기관결제시스템 운영시간 연장 및 절차 단축 ▷수탁은행의 미결제 증권보고 주기 단축(월→분기) 및 별도 보고 허용 등을 추진하기로 했다.

이 차관은 “이번 결제 인프라 개선방안은 외국인 투자자의 불편함을 직접적으로 해소하고, 우리 자본시장 접근성의 체감도를 높일 수 있는 의미 있는 조치”라며 “당일 CLS 외환동시결제를 통해 확보한 원화를 당일 증권결제에 바로 활용할 수 있게 됨으로써, 하루 전 선송금이나 당일 원화 대출 등 불필요한 부담과 비용이 줄어들 것”이라고 말했다.

관계 기관들은 이번 개선방안이 2026년 4월 WGBI 편입 시 리밸런싱 등 대규모 자금이 이동하는 시기에 시장 안정성을 높이는 한편, 향후 MSCI 선진국 지수 편입 추진 과정에서도 투자 편의성을 높이는 기반이 될 것이라고 평가했다.

관계기관들은 외환 자유화, 외국인 투자절차 간소화, 결제·청산 시스템 효율화 등 핵심 개선과제를 도출하고 구체적인 실행 방안을 속도감 있게 마련하기로 했다. 신속 추진 가능한 과제들에 대해서는 올해 말 로드맵 마련 전이라도 발표·시행한다는 방침이다.

이 차관은 “시장과 지속적으로 소통하면서 글로벌 투자자들이 변화와 혜택을 명확히 인지할 수 있도록 노력해달라”고 관계기관에 당부했다.