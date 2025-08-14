중소기업 90%가 ‘내국인 구인 애로’ 의사소통·안전인식이 문제…“민간이 관리해야”

“대부분 잘 못알아들으니까 그냥 ‘yes’만 반복해요. 하이바(안전모)를 거듭 외쳐도 돌아서면 벗어버리죠. 중국어나 베트남어로 된 안내판을 만들어도 ‘안전’에 대한 인식이 많이 달라 인식 차이를 바꾸진 못해요” 대형 건설사 직원

[헤럴드경제=홍승희 기자] 지난해 건설현장 내 외국인 근로자의 비중이 근 5년 중 가장 높은 수치를 기록한 것으로 나타났다. 현재 정부는 이재명 대통령의 지시에 따라 생산 현장 사망 사고가 발생한 곳에 대한 징벌적 제재를 검토 중이지만, 현장에서 급증하는 외국인 근로자에 대한 관리 방안 등도 함께 고안돼야 한다는 지적이 나온다.

외국인 건설근로자 꾸준히 증가

14일 건설근로자공제회에 따르면, 지난해 기준 국내 외국인 건설근로자는 22만9541명이다. 이는 전체 건설업 근로자(156만400명)의 14.7%에 해당한다. 외국인 근로자 비중은 2020년까지만 해도 11.8%로 10명 중 1명꼴이었다. 하지만 그 비중은 2021년 12.2%, 2022년 12.7%, 2023년 14.2%로 매년 증가하고 있다.

국적이 확인 된 4만9371명 중 대부분(4만1307명)은 ‘한국계 중국인’ 이었다. 그 다음으론 중국인(2915명), 베트남(1098명), 한국계 러시아인(832명), 우즈베키스탄(794명), 미얀마(648명), 캄보디아(527명), 카자흐스탄(443명), 태국(246명) 등의 순이었다.

실제 지난 4일 포스코이앤씨가 시공을 맡은 광명시 옥길동 광명~서울 고속도로 연장공사 현장에서 감전 추정 사고를 당해 의식을 잃은 이는 30대 미얀마인으로 외국인이었다.

건설 현장에선 외국인 근로자의 입직 연령이 어린 데다 소통도 어렵고 안전의식도 다른 점을 사고 급증 원인으로 꼽는다. 한국인은 평균 45.7세가 입직하는데 반해 캄보디아(29.2세), 미얀마(30.7세), 타이(30.9세) 등 동남아시아서 유입되는 건설 노동자의 나이는 더 어렸다.

그럼에도 외국인 건설근로자가 늘어나는 것은 국내 인력을 구하기 어렵기 때문이다. 대한건설정책연구원이 발간한 ‘건설산업 외국인 활용 현황 및 제도개선 방향 수립 연구’에 따르면 중소기업에 외국인 근로자 고용 사유를 묻자 전체의 90.6%가 ‘내국인 구인 애로’를 꼽았다. 그 외에는 ‘인건비 절감’(3.2%), ‘잔업 또는 휴일근로 가능’(2.9%) 등의 답변이 나왔다.

“말이 안통해요” 현장서 한 목소리

현실적으로 외국인 근로자 없이는 건설 현장이 굴러갈 수 없는 상황이지만, 이들을 위한 안전망은 여전히 매우 취약한 상황이다.

한국산업안전보건공단에 따르면 국내 산업 현장의 외국인 근로자 사망자 수는 2021년 42명에서 2023년 55명으로 지속적으로 증가했다. 외국인 근로자의 업무상 사고로 인한 상해는 8434건(2023년 기준)으로, 이 중 39.8%가 건설업에서 발생했다. 건설산업 특성 상 노동시장 진입 장벽이 낮은 반면 위험 노출이 크기 때문이다.

현장에선 의사소통의 어려움이 안전을 해치고 있다고 입을 모은다. 한 대형건설사 관계자 A씨는 “일단 언어 소통이 어렵다”며 “아무리 중요한 얘기를 해도 못알아 듣고, 눈치로 넘어가는 경우가 허다하다”고 말했다.

건설근로자공제회가 집계한 사례에서도 한 내국인 근로자는 “의사소통 문제가 제일 불편하다”며 “철근 등을 같이 들 때 의사소통이 안 돼서 한 쪽으로 기운다든가, 다칠 수도 있어 힘든 부분이 있다” 고 전했다.

기본적으로 안전에 대한 인식이 다른 것도 문제다. 안전교육이나 외국어가 표기된 표지판으로 경각심을 심어주려고 해도, 문화가 다른 외국인에게 안전인식을 심어주기에는 무리가 있다는 것이다.

A씨는 “헬멧을 아무리 강조해도 돌아서면 덥다는 이유로 벗어버리는 외국인 근로자들도 있다”며 “문화와 습성, 기질을 바꾸는 게 쉽지 않다”고 했다.

일본은 외국인 근로자 모국어 상담…대만도 입직 부터 민간업체 개입

이에 현장에서 근무하는 외국인 근로자를 체계적으로 관리할 수 있는 시스템이 구축돼야 한다는 지적이 제기된다. 건설현장 근로자들을 대상으로 모국어 상담서비스를 제공하는 일본 사례가 대표적 이다.

대한건설정책연구원의 박광배·김태준 연구원이 발간한 ‘건설현장 외국인 활용 개선방안’에 따르면 일본은 일반사단법인 국제건설기능진흥기구(FITS)가 건설현장에서 일하는 외국인근로자의 애로사항과 사업주에 의한 부당노동행위 등에 대해 모국어로 상담하는 서비스를 제공하고 있다.

대만 역시 외국인 근로자의 입직 과정부터 민간 업체가 개입하며 대만 입국 후 현장에서 발생하는 갈등과 민원의 중재와 처리를 맡기고 있다.

박 연구원과 김 연구원은 “의사소통의 어려움은 생산성에 부정적인 영향을 초래할 뿐만 아니라 내국인 관리자와 외국인 근로자, 그리고 내국인 근로자와 외국인 근로자 사이에서 갈등이 초래될 수 있는 요소이므로 자원수단이 마련돼 있어야 한다”고 제언했다.