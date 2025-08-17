미국 ‘지니어스법’ 통과에 국내도 ‘한국판’ 법제화 경쟁 발행·감독 틀 두고 여야 3개 법안…정부도 제도화 검토

[헤럴드경제=김용훈 기자] 가격 변동성을 최소화한 디지털 화폐 ‘스테이블코인’이 글로벌 금융·결제 시장의 핵심 인프라로 부상했다.

미국에서 달러 스테이블코인의 법적 지위를 규정한 ‘지니어스 법안(GENIUS Act)’이 지난달 통과되면서, 국내 정치권도 ‘한국판 지니어스법’ 제정에 속도를 내고 있다. 여야 의원들이 같은 날 법안을 발의하며 경쟁에 들어갔고, 원화 스테이블코인을 제도권에 편입하는 방안이 본격 논의되고 있다.

17일 기획재정부에 따르면 원화 스테이블코인 제도화는 발행·운영의 법적 틀을 금융위원회가 주관하되, 거시경제 및 통화정책 파급효과는 한국은행과 함께 모니터링하는 방안을 검토 중이다. 기재부는 특히 대외경제·외환시장 안정을 위해 외환거래법과의 연계 관리 필요성을 강조하고 있다.

변동성 낮춘 ‘디지털 현금’…불법 거래 지적도

달러·원화 등 법정화폐나 국채, 금 등의 실물자산 가치에 일대일(1:1)로 연동(페깅)해 발행되는 암호화폐인 스테이블코인은 아직 우리에겐 생소한 용어다. 그러나 시장에서의 영향력은 이미 상당하다. 시장조사업체에 따르면 글로벌 스테이블코인 시가총액은 2023년 1600억달러(약 216조원)에서 올해 7월 2680억달러(약 362조원)로 커졌다. USDT가 1650억달러(약 223조원)로 1위, USDC가 650억달러(약 87조원)로 2위, DAI가 39억달러(약 5조원) 수준이다.

비트코인·이더리움처럼 시세 변동이 큰 가상자산과 달리 가격이 안정적이어서 결제·송금·투자에서 ‘디지털 현금’ 역할을 한다. 구조는 ▷법정화폐 담보형(USDT·USDC) ▷암호자산 담보형(DAI) ▷알고리즘형으로 나뉜다. 다만 2022년 한국계 알고리즘 스테이블코인 ‘테라USD’ 폭락 이후 시장은 담보형 중심으로 재편됐다. 국제자금세탁방지기구(FATF) 보고서에 따르면 지난해 전체 불법 암호화폐 거래 자금의 63%가 스테이블코인을 통해 오간 것으로 집계됐다. 가격 안정성 덕분에 결제·송금 수단으로 주목받지만, 범죄 자금 세탁에 악용될 위험성도 여전하다는 지적도 나온다.

원화 스테이블코인의 장점으로는 결제·송금의 신속성과 수수료 절감이 가장 먼저 꼽힌다. 기존 카드 결제망처럼 가맹점에서 전자지급결제대행(PG)사, 부가가치통신망(VAN)사를 거치는 구조가 아니어서 비용을 크게 낮출 수 있다. 특히 송금 규모가 큰 기업의 경우 한국에서 미국으로도 몇 분 안에 자금을 보낼 수 있고, 해외송금 수수료 절감 효과도 기대된다. 여야가 법제화를 추진 중인 토큰증권(부동산, 미술품 등을 토큰화해 소액으로도 투자할 수 있게 하는 것)의 주요 결제 수단이 될 가능성도 있다.

법안 3파전…발행·감독 틀 경쟁

국회에선 이미 지난달 28일 여야 의원 3명이 각각 ‘원화 스테이블코인’ 법안을 발의한 상태다.

민병덕 더불어민주당 의원은 스테이블코인을 ‘자산연동형 디지털자산’으로 정의하고 발행사 자기자본 요건을 5억원 이상으로 설정했다. 발행 주체는 주식회사·금융기관·외국 법인까지 허용하고, 금융위원회 인가를 의무화했다. 발행사가 상환 의무를 이행하지 않거나 허위 기재를 할 경우 20억원 이하 과징금을 부과하도록 했다.

같은 당 안도걸 의원안은 명칭을 ‘가치안정형 디지털자산’으로 정하고, 자기자본 요건을 50억원 이상으로 높였다. 또 스테이블코인이 민간에서 무분별하게 발행되면 한국은행의 정책 주도권이 흔들릴 수 있다는 우려를 반영해 금융위·한국은행·기획재정부가 참여하는 ‘가치안정형 디지털자산위원회’를 설치해 통화·외환 정책에 미치는 영향을 관리하도록 했다. 과징금 상한은 50억원으로, 3개 안 중 가장 높다.

국민의힘 김은혜 의원안은 ‘가치고정형 디지털자산’이라는 용어를 사용하며 자기자본 요건을 50억원 이상으로 설정했다. 발행 주체와 인가 요건은 안 의원안과 유사하지만, 과징금 상한은 민 의원안과 같은 20억원이다. 세 법안 모두 발행사에 담보자산 보유, 상환 의무, 정기 공시를 의무화했다. 설명의무 위반이나 보안사고 발생 시 손해배상 책임을 지도록 한 점도 공통이다.

아직 정부안이 나오지는 않았지만 정부도 스테이블코인 제도화 움직임에 속도를 내고 있다.

기획재정부와 금융위원회는 새 정부 국정과제에 ‘디지털 자산 이용자 보호 법제화’를 포함하고, 발행·유통 기준을 마련하기로 했다. 발행사의 자본금 요건과 준비금 1:1 예치, 외부 회계감사 등 투명성과 안전성 확보 장치를 도입하는 방안을 검토 중이다. 특히 원화 스테이블코인을 국제 결제에 활용하는 방안에 대한 연구도 병행되고 있다. 원화 스테이블코인 도입은 이재명 대통령의 대선 공약이기도 하다.