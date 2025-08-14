통상이슈 얽힌 온플법 첫 시험대 “소수에 특권 부여 방식 전환해야” “경제분석·데이터 생산 역량 강화”

주병기 공정거래위원장 후보자는 14일 이재명 대통령의 대선 공약인 ‘온라인플랫폼법(온플법)’ 추진 방향에 대해 “한미 무역협상이 이뤄진 후 그에 따라 최선의 방안을 마련하겠다”면서 “통상 이슈가 있기 때문에 협상의 공간을 최대한 확보하는 게 중요하다”고 말했다. 전날 지명된 주 후보자는 이날 서울 공정거래조정원에 마련된 청문회 준비 사무실로 첫 출근을 하면서 이같이 밝혔다.

국내·외 거대 플랫폼의 독점적 지위 남용을 막기 위한 온플법은 이 대통령이 대선 공약으로 제시할 만큼 시급한 과제로 꼽히지만, 미국이 ‘비관세장벽’으로 지목하며 통상문제와 얽혀 있어 주 후보자의 첫 시험대가 될 전망이다. 그는 “(입법 공백기에는) 현행법 체계하에서, 또 공정위가 가진 행정적 권한을 최대한 활용해 플랫폼 사업자의 횡포, 약자 협상력 높일 수 있는 시장질서를 만들도록 노력해야 한다”고 말했다.

주 후보자는 향후 주력할 분야에 대해 “한국 경제가 다시 도약할 수 있는 건전하고 상생하는 시장질서 토대를 만드는 데 최선을 다하고자 한다”면서 “대기업과 중소기업이 공정하게 경쟁하고 협력하는, 그래서 함께 성장하는 건강한 시장 생태계를 조성하지 않으면 대한민국이 직면한 경제 재도약 과제, 지속발전, 지속성장의 과제를 실현할 수 없을 것”이라고 밝혔다.

특히 선진국으로 지속적인 경제 재도약을 이루려면 소수에게만 집중적으로 특권을 부여하고 의존하는 방식에서 국민 전체가 참여하는 방식으로 ‘전환’해야 한다고 강조했다.

그는 “경제적 강자가 갑질을 행사해 약자의 혁신 성과를 가로막게 된다면 누가 혁신하려 하고 누가 기업가 정신 발휘하려 하겠나”라며 “그런 기업 간의 거래 공정성을 확보하는 게 매우 중요한 지속적 과제인데, 한국 경제가 저는 강자의 갑질뿐 아니라 혈연·지연·학연 이런 정실 관계 만연하다”고 지적했다.

이어 “이런 관계를 정리하지 않으면 경제가 혁신적이 될 수 없고 건전한, 혁신적 시장질서가 만들어질 수 없다”면서 “공정위가 잘못된 관행을 바로잡고 경제적 강자·약자와 국민 모두 혁신, 공평, 평등한 경제적 기회 추구하는 건강한 시장질서를 만드는 데 최적의 조직이 될 수 있도록 노력을 하겠다”고 덧붙였다.

인력 확충과 조직 개편 방향에 대해서는 “경제적인 규모가 커진 것에 걸맞게 공정위 역할을 다하려면 지금보다 훨씬 더 조직 역량을 확충할 필요가 있다”면서 “조직의 투명성과 의사결정 합리성을 극대화하는 체계를 만들어야 하고 이에 더해 경제분석 역량, 데이터 생산·분석 역량을 지금보다 훨씬 더 강화해야 한다”고 했다.

그는 “공정위는 공적인 힘이고, 공적인 힘은 모든 국민 힘”이라며 “그래야만 경제 질서가 돈과 자본의 횡포로부터 모든 국민, 소상공인, 중소기업을 지킬 수 있는 균형력을 확보할 수 있다”고 설명했다.

주 후보자는 1969년생 전북 정읍 출신으로 서울대 경제학과에서 학사·석사 학위를 받고 미국 로체스터대에서 박사 학위를 취득했다. 이후 미국 캔자스대와 고려대를 거쳐 서울대에 재직 중이다. 그는 2011년 서울대 분배정의연구센터를 설립해 소득분배와 공정성에 관한 연구에 매진한 바 있다. 지난 2019년에는 부모의 학력·소득이 자녀의 성공에 미치는 영향을 측정해 수치화한 ‘개천용지수’(기회불평등지수)를 제시, 갈수록 ‘개천에서 용 나기’ 어려운 사회가 되고 있다는 분석으로 언론의 주목을 받았다.

주 후보자는 이 대통령의 ‘경제멘토’로 이 대통령의 분배 정책에도 영향을 준 것으로 알려져 있다.

양영경 기자