“진짜성장, 어느때보다 금융 중요” 경제관료 출신…거시경제 전문가 생산적 금융 전환, 국정과제 산적

이억원 금융위원장 후보자는 14일 “새 정부의 금융 국정과제를 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.

이 후보자는 이날 오전 인사청문회 준비 사무실이 있는 예금보험공사로 출근하는 길에 기자들과 만나 “한국 경제는 지금 여러모로 어려운 상황”이라며 이렇게 말했다.

그는 “안으로는 서민경제와 거시적 상황이 매우 어렵고, 밖으로는 관세전쟁, AI(인공지능) 기술전쟁 등 각국 간 전면전이 펼쳐지고 있다”며 “인구 감소와 저성장 고착화, 양극화 등 구조적인 부분도 문제”라고 짚었다. 그러면서 “다중위기를 극복하고 한국경제가 진짜 성장으로 대도약하기 위해서는 어느 때보다 금융의 역할이 긴요하다”며 “이런 중차대한 시기에 중책을 맡아서 어깨가 무겁다”고 밝혔다.

이 후보자는 “서민, 소상공인, 시장 참여자의 다양한 목소리를 경청하겠다”며 “치열한 문제의식을 갖고 개방적인 자세로 변화를 끌어내겠다”고 강조했다. 이어 “생산적 금융으로의 대전환, 서민과 소상공인 등 금융약자에 대한 포용금융 강화, 건전한 자본시장 발전과 활성화 등 새 정부의 금융 국정과제를 국민이 체감하도록 속도감 있게 추진하겠다”고 강조했다.

같은 날 내정된 이찬진 신임 금융감독원장과 관계에 대해서는 “금융위와 금감원은 금융 시장과 산업을 발전시키는 국정과제를 소화하는 데 긴밀히 협조하고 유기적으로 연계해 협업하는 관계”라며 “어제(13일) 신임 금감원장과 통화해 이런 취지에 대해 공감했다”고 전했다.

이 후보자는 1991년 행정고시 35회로 공직에 입문한 뒤 기획재정부 미래전략과장, 물가정책과장, 인력정책과장, 종합정책과장 등 요직을 두루 거쳤다. 문재인 정부에서 경제구조개혁국장과 경제정책국장을 맡아 거시경제 정책 전반에 관여하기도 했다. 2020년에는 청와대 대통령비서실 경제정책비서관으로 발탁됐으며 이듬해 기재부 1차관으로 부임했다. 공직을 떠난 뒤에는 한국자본시장연구원과 한국금융연구원에서 초빙연구위원과 서울대 경제학부 특임교수로 활동했다. 이 후보자는 중남미개발은행(CAF) 산하 미주투자공사(IIC)에서 근무하고 주제네바대표부 공사참사관을 지내는 등 국제적 실무 감각도 갖췄다. 2015년 한국인 최초로 세계무역기구(WTO) 국내규제작업반(TBT) 의장을 맡은 이력도 있다.

이번 금융위원장 후보 내정으로 이재명 정부의 ‘1기 경제팀’도 완성됐다. 대내외 경제 불확실성이 큰 상황에서 정부가 핵심 국정과제로 제시한 생산적 금융 전환을 비롯한 자본시장 혁신, 포용금융 강화, 금융안정, 디지털자산 생태계 구축 등 주요 과제에 속도를 낼 것으로 보인다.

이 후보자는 이재명 정부의 초대 금융수장으로서 산적한 금융과제 해결과 함께 중장기 정책의 청사진을 실행에 옮겨야 하는 과제를 안게 됐다. 특히 정부가 ‘진짜 성장’을 위한 핵심 기반으로 자금 순환의 대전환을 강조하고 있어 금융수장의 역할은 더욱 중요해질 것으로 보인다.

지난 13일 대통령 직속 국정기획위원회는 123개 국정과제를 담은 ‘국정운영 5개년 계획안’을 발표하면서 금융 분야 주요 과제로 ▷생산적 금융(국민성장펀드 100조원 조성) ▷자본시장 혁신 ▷디지털자산 생태계 구축 ▷가계부채 관리 ▷포용금융 강화 ▷금융투자자·소비자 권익보호 강화 ▷생애주기별 금융 자산·소득 형성 등을 제시했다.

국정위는 우리 경제가 성장 한계에 직면해 있다는 점을 지적하며 “부동산 등 비생산적인 부문으로의 돈의 흐름 편중이 경제 성장에 부정적 영향을 미쳤다”고 꼬집었다. 금융이 성장을 북돋는 역할을 해야 한다는 게 국정위의 판단이다. 김벼리·김은희 기자