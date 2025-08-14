미 NSC·국무부 러시아 전문가 ‘0’명 인력 공백 심각 ‘우크라戰’보다 북극 등 ‘경협’이 주요 의제될 가능성 회담 앞두고 러시아 핵미사일 시험준비 정황 긴장고조 NYT “푸틴, 소매치기서 대형범죄자로 성장” “푸틴 체면 살리되 거부땐 강력 대응해야”

[헤럴드경제=정목희 기자] 오는 15일(현지시간) 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 알래스카 정상회담을 앞두고 트럼프 행정부 내 러시아 전문가 부재에 대한 우려가 커지고 있다.

파이낸셜타임스(FT)는 13일(현지시간) “트럼프 대통령이 이번 회담에서 러시아 전문가 없이 푸틴을 만날 가능성이 크다”며 “이는 경험보다 충성심을 우선한 인사 기용과 연방 공무원 조직 축소 때문”이라고 보도했다.

뉴욕타임스(NYT)는 ‘설익은 알래스카 정상회담(A Half-Baked Alaska Summit)’이라는 제목의 칼럼에서 “이번 회담에서 트럼프 대통령이 ‘푸틴의 푸들’로 비쳐지지 않으려면, 푸틴이 쉽게 수용하기 어려운 강력한 요구를 제시해야 한다”고 지적했다.

국제사회 우려를 의식하듯 트럼프 대통령은 13일 워싱턴DC 케네디센터에서 기자들에게 푸틴 대통령이 회담 이후에도 전쟁을 중단하지 않으면 “심각한 후과(後果·뒤에 나타나는 좋지못한 결과)”가 있을 것이라고 경고했다. 그러면서 푸틴 대통령과 양자 회담이 순조롭게 진행되면 바로 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 함께 3자 회담을 개최할 수 있다고 밝혔다.

그는 푸틴 대통령과의 회담에서 우크라이나 전쟁 종식 합의를 끌어낼지 장담하지는 않으면서 “이건 두번째 회담을 위해 ‘상을 차리는 것’(setting the table)”이라고 설명했다. 이어 “두번째 회담이 없을 수도 있다. 우리가 들어야 하는 답변을 내가 (푸틴 대통령으로부터) 듣지 못해서 두번째 회담을 하는 게 적절하지 않다고 생각할 경우 우리는 두번째 회담을 하지 않을 것”이라고 밝혔다.

그는 푸틴 대통령이 회담에서 전쟁 중단에 동의하지 않을 경우 러시아에 제재나 관세를 부과하느냐는 질문에 구체적인 내용은 언급하지 않으면서 “매우 심각한 후과가 있을 것”이라고 했다.

전문가 배제, 충성 우선 인사된 트럼프 2기

2018년 회담 당시만 해도 트럼프 대통령 곁에는 그를 보좌하고 견제할 수 있는 경험 많은 참모들이 있었다. 그러나 이번 알래스카 회담에서는 이러한 ‘안전장치’가 거의 사라진 상태라는 게 FT의 분석이다.

현재 러시아와의 협상은 부동산 개발업자 출신으로 외교 경험이 없는 스티브 위트코프 중동 특사가 주도하고 있다. 경력직 외교·안보 전문가들은 배제되거나 물러났다. 에릭 루빈 전 불가리아 주재 미국 대사는 “지금 트럼프 대통령 곁에는 러시아와 우크라이나 정책을 이해하고 조언할 수 있는 정책 결정자가 한 명도 없다”고 말했다.

조 바이든 행정부 시절 백악관 국가안보회의(NSC) 러시아 담당 선임국장을 지낸 에릭 그린 전 국장은 “푸틴이 제시하는 합의안이 겉보기에는 합리적으로 보이더라도 실제로는 왜곡된 경우가 많다”며 “그의 논리에 말려들지 않는 것이 핵심”이라고 경고했다.

NSC는 부처 간 조율과 정상회담 준비를 담당하는 핵심 조직이다. 그러나 트럼프 2기에서 NSC는 지난 5월 수십 명의 외교·안보 전문가가 축출되며 크게 축소됐다. 미 정부 고위 관계자도 “전통적인 NSC 주도의 외교 정책 절차가 사실상 무너졌다”고 지적했다.

국무부 역시 지난달 1300명 이상을 해고했는데, 이 가운데는 러시아·우크라이나 전문 분석 인력도 포함됐다. 미국외교관협회(AFSA)는 올해 1월 이후 전체 외교관의 약 25%가 떠난 것으로 추산한다. 루빈 전 대사는 “러시아·우크라이나 담당 차관보나 대사 자리가 여전히 공석인 상태에서, 트럼프 대통령이 상원 인준을 받은 핵심 참모 없이 푸틴을 만나게 된다”고 강조했다.

다니엘 프리드 전 폴란드 주재 미국 대사도 “트럼프와 위트코프가 푸틴에게 즉흥적으로 대응하는 것은 위험하다”며 “이들을 제지할 인물이 반드시 필요하다”고 경고했다.

이에 대해 미 국무부는 “인원이 많다고 결과가 좋아지는 것은 아니다”라며 “부처 개편을 통해 더 효율적으로 중요한 사안을 처리할 수 있다”고 반박했다. 앤나 켈리 백악관 부대변인도 “대통령은 국무부, NSC, 정보기관의 국가안보팀과 협의해 최종 결정을 내린다”고 밝혔다.

우크라전쟁 종전보다 경협이 주요의제?…북극개발 논의 관측

러시아와 미국은 이번 알래스카 정상회담을 계기로 북극 개발을 포함한 경제 협력도 논의할 것이라는 관측도 이어진다. 비영리단체 ‘창의적 외교’ 소장인 나탈리야 부를리노바는 이날 러시아 일간 코메르산트에 “우크라이나는 (회담의) 명분일 뿐이고, 실제로는 양국에 가장 중요한 전략적 의제가 패키지로 논의될 것”이라고 말했다.

그러면서 “언론에서는 향후 수십 년간 지정학적 중심 무대가 될 수 있는 북극 문제가 거론되고 있다”며 북극에는 남극과 달리 포괄적 국제협정이 존재하지 않고 막대한 천연자원과 군사적 활용 가능성이 잠재돼 있다고 강조했다.

드미트리 수슬로프 모스크바 고등경제대 교수는 코메르산트에 이번 회담 장소로 알래스카가 선정된 것은 양국이 북극 지역 경제 협력을 논의할 것을 시사한다면서 “이는 양국 모두에게 큰 경제적 이익을 가져다줄 분야”라고 설명했다.

수슬로프 교수는 알래스카가 미국에서 러시아와 가장 가까운 지역이면서 우크라이나·유럽과는 가장 먼 지역이라는 점에 주목하면서 “이는 러시아와 미국이 주요 결정을 내릴 국가라는 것을 과시하는 것”이라고 밝혔다.

피터 쿠즈니크 아메리칸대 핵연구소장은 러시아 일간 이즈베스티야 인터뷰에서 알래스카 회담이 러시아와 미국 간 경제 관계 발전의 계기가 될 수 있다며 북극에 매장된 희토류 공동 개발이나 유라시아와 미국을 연결하는 베링해협 터널 건설 등이 논의될 수 있다고 예상했다.

러, 신형 핵미사일 시험 준비 정황…푸틴의 힘과시? 트럼프 향한 배려?

미러 정상회담을 하루 앞두고 러시아가 핵탄두 장착이 가능한 신형 핵추진 대륙간 순항미사일의 시험 발사를 준비하는 정황이 포착돼 긴장감은 더욱 고조되고 있다.

이날 로이터통신에 따르면, 미국 미들버리 국제학연구소의 제프리 루이스 동아시아 비확산 프로그램 소장과 싱크탱크 CNA의 데커 에블리스 연구원은 민간 위성업체 플래닛 랩스가 최근 몇 주간 촬영한 위성사진을 각각 분석해 이러한 결론에 도달했다.

이들에 따르면 위성사진은 바렌츠해 노바야제믈랴 제도의 판코보 시험장에서 러시아의 신형 핵 추진 대륙 간 순항미사일 ‘9M730 부레베스트닉’ 시험 관련 항공기와 선박 모습, 인력과 장비 증가 등을 포착했다.

로이터는 “연구자와 전문가들은 미사일 시험 계획이 지난주 트럼프-푸틴 회담 발표 훨씬 이전에 잡혔을 것으로 본다”며 “미국 정찰위성을 의식한 푸틴 대통령이 우크라이나 전쟁 종식 의지와 미국과의 군비통제 협상 제개 의지를 보여주기 위해 준비 작업을 중단했을 수도 있다”고 전했다.

NYT “푸틴, 대형 범죄자…러 체면 살리되 거부 땐 강력 대응해야”

NYT 국제문제 칼럼니스트 브렛 스티븐스는 12일 칼럼에서 푸틴을 “소매치기에서 출발해 대형 범죄자가 된 대표 사례”라고 비판했다.

그는 일례로 로버트 크래프트 뉴잉글랜드 패트리어츠 구단주가 2005년 러시아 방문 당시 푸틴에게 2만5000달러짜리 슈퍼볼 반지를 보여줬다가 빼앗긴 사건을 소개했다. 크래프트는 “푸틴이 반지를 끼더니 ‘이걸로 사람을 죽일 수 있겠군’이라고 말한 뒤 주머니에 넣었고, KGB 요원 셋이 그를 둘러싸고 나갔다”고 회상했다. 푸틴은 이후 ‘창피할 정도로 값싼 반지’라며 이를 조롱했다.

스티븐스는 “트럼프 대통령이 푸틴과의 회담 후 그의 ‘푸들’로 비치는 것을 원하지 않을 것”이라며 “모호한 ‘영토 교환’ 논의 대신 러시아가 체면을 유지하며 손실을 줄일 수 있는 마지막 기회로 회담을 설계해야 한다”고 주장했다.

그는 제재 해제와 우크라이나의 나토 미가입 약속을 조건으로, 러시아군의 전면 철수·우크라이나 군사 지원 지속·EU 가입 추진 보장 등을 제시해야 한다고 제안했다. 또한 거부 시에는 ▷동결된 러시아 정부 자산 약 3000억 달러 압류 및 우크라이나 무기 구매 재원 전용 ▷대러 초당적 제재 법안 서명 ▷미국 제공 무기의 기술·사거리 제한 해제 ▷우크라이나와의 방위·기술 협력 협정 체결 등을 경고 카드로 꺼내야 한다고 강조했다.