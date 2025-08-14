2029년까지 476억 투입…“타격능력 향상” RCWS, TMMR, 전방향 감시카메라 등 탑재

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 14일 2029년까지 총 476억원을 투입하는 ‘차륜형장갑차 성능개량’ 체계개발 사업을 착수한다고 밝혔다.

방사청은 연구개발 주관기관인 현대로템에서 전날 ‘차륜형장갑차 성능개량’의 체계개발 착수회의를 개최했다.

‘차륜형 장갑차 성능개량’ 체계개발을 성공적으로 수행하기 위해 개최하는 첫 회의로 방사청, 육군, 해병대, 국방기술품질원 등이 참석해 설계방향과 탑재 장비 확보계획 등 전반적인 사업계획을 공유했다.

이번 회의에선 또 작업공정 관리, 형상, 품질관리, 부품 단종관리 등 각 분야별 체계개발 추진계획과 협조 방안을 논의했다.

‘차륜형장갑차 성능개량’은 총 476억원을 투자해 기존 차륜형장갑차에 원격사격통제체계(RCWS), 전술다대역다기능무전기(TMMR), 전방향 감시카메라, 탑승보병용 화면전시기 등을 탑재하는 사업이다.

이번 사업은 임무수행 능력과 장병 생존성 증대를 위해 2029년까지 성능 개량을 마칠 계획이다.

이번 체계개발을 통해 ‘차륜형장갑차 성능개량’ 전력화가 완료되면 RCWS를 활용해 사수가 해치를 밀폐하고 차량 내부에서 원격으로 주·야간 정확한 원거리사격이 가능하다.

아울러 정밀 조준사격 등을 통한 화력지원을 받아 전투력을 보존한 상태에서 전투원의 안전한 이동이 가능해질 것으로 기대된다.

또 작전 중 실시간 수집된 적 정보를 대대급 이하 전투지휘체계(B2CS)에 입력하고 TMMR을 통해 공유함으로써 상·하 부대와 인접한 차륜형장갑차에 실시간 상황전파도 할 수 있다.

전투원은 보병전투실 내부에서 전 방향 감시카메라를 통해 장갑차 외부 환경과 전장상황을 탑승보병용 화면전시기를 통해 부대원과 공유할 수 있다.

고형석 방사청 기동사업부장은 “국내·외 전투차량 RCWS 탑재운용 등 기술발전추세를 고려한 차륜형장갑차 성능개량 사업으로 보병부대의 생존성과 타격 능력 향상이 기대된다”며 “방사청은 본 사업의 계획된 목표 달성을 위해 관계 기관과의 협조를 강화할 것”이라고 밝혔다.