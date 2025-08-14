직무정지 위한 분리파견 14일 단행
[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부는 14일 이승오 합동참모본부 작전본부장을 인사조치했다고 밝혔다.
국방부는 이날 국방부 출입기자단에 보낸 문자 메시지를 통해 “국방부는 내란 특검 수사와 관련해 이승오 합참 작전본부장의 직무정지를 위한 분리파견을 이날부로 단행했다”고 전했다.
