현대차 노조, 울산1공장 2라인 ‘중단 거부’ 나서 회사 ‘어려움 토로’에도 “전원출근” 대응 지도부는 ‘임단협’ 중단…“쟁의행위 나설 것”

[헤럴드경제=김성우 기자] 전기차 판매감소와 해외 정책 변화로 전동화 라인의 ‘휴업’을 선언한 현대자동차 1공장의 결정에, 소속 노동조합원들이 일제히 반발하고 나섰다. 회사가 노조와 협의하지 않고 라인을 멈추는 것은 부당한 조치라는 게 노조 측의 주장이다.

현대차 노조 지도부가 지난 13일 일방적인 ‘임단협 결렬’과 투쟁 돌입을 선언하면서, 노사 갈등 수위는 점차 고조되고 있다.

14일 완성차업계에 따르면 현대차 울산1공장 사업부위원회는 전날 열린 비상간담회에서 “14일부터 20일까지 1공장 2라인 조합원들의 전원 출근 지침을 내리기로 했다”고 밝혔다. 노조 측은 이날 중식선전전(점심시간 진행하는 투쟁활동)을 진행하고, 사측에 대한 투쟁계획을 구체화한다는 계획이다.

이는 전날 회사 측이 울산1공장장 명의의 공로를 통해서 오는 14~20일 2라인 기술직 근로자들의 휴업실시 계획을 알린 데 따른 대응이다. 회사 측은 최근 ▷전기차 판매량 감소와 ▷유럽내 신법규 인증 문제 ▷북미 NACS 협의(전기차 충전기 통합 문제)가 지연되면서 공장 라인에서 생산계획을 세울 수 없다고 해명한 바 있다. 현재 1공장 2라인에서 생산되고 있는 차종은 아이오닉을 포함한 수출향 전동화 물량이 다수를 차지하기 때문이다.

대신 외생적 변수로 인한 휴업임에도 회사 측은 ‘회사의 귀책 사유’로 인한 휴업일 때 지급하는 휴업근태 일괄적용과 통상임금 100% 지급을 기술직 근로자들에게 약속했다. 근로자들의 어려움에 공감하는 메시지를 보낸 것이다.

그럼에도 노조 측은 거세게 반발했다. 앞서 여러차례 라인 중단 사태가 있었고, 회사 측이 협의없이 이같은 결정을 내린 것은 부당하다는 것이다. 사실상 라인 근무와 특근 등 추가수당을 통한 급여의 증감 폭이 큰 기술직 근로자들 입장에서는 통상임금이 100% 지급된다고 하더라도 라인의 정지사태로 오는 수익 감소가 클 수밖에 없기 때문이다. 현대차의 이번 휴업결정은 실제로 올해 6번째 라인 중단 결정이다.

노조 측은 조합원들에게 보낸 메시지를 통해서 “회사 측과 협의 후 추가 제시안을 요청했지만, 이를 거부하고 휴업 공문을 보내왔다”라면서 “회사 측이 추가 제시안을 내놓을 때 협의를 진행할 것”이라고 설명했다.

지난 6월 시작된 노사 양측의 올해년도 임금단체협상이 파국으로 치닫으면서, 양측 간 관계에서는 냉랭한 분위기가 감돈다.

현대차 노조 측 지도부(전국금속노동조합 현대자동차지부)는 13일 오후 2시 진행될 예정이던 17차 교섭을 오전 10시로 조정하는 동시에 노조 측의 요구조건을 이날 일괄로 제시했다. 또 회사 측이 여기에 따른 조건을 제시해달라고 밝혔다.

이에 문 지부장은 13일 노조원들에게 보낸 메시지에서 “지난 6월 18일부터 17차례의 본교섭과 3차례의 실무교섭을 진행했지만 회사 측이 지금까지 ‘어렵다, 힘들다’는 메시지만을 되풀이하고 있다”라면서 “조합원들의 정당한 요구에 한 번도 제대로 된 제시안을 내놓지 않은 만큼 교섭 결렬을 선언했다”고 강조했다.

경영계에서는 현대차 노조의 이같은 조치가 사실상 쟁의권을 확보하기 위한 밑작업이란 해석도 나온다. 현행 문용문 현대차노조 지부장과 지도부가 지난 2023년 재선한 이후, 올해 말 3번째 임기에 도전할 것으로 보이는 상황에서 더욱 강경한 대응이 필요하다는 것이 경영계의 판단이다.

실제 지난 2023년 선거에서 문 지부장 측은 상여금 900%, 주 4일 근무제 실시, 정년연장 등을 기치로 내걸었던 만큼, 3선을 위해서는 올해년도 임단협에서 큰 성과를 내는 것이 중요해졌다.

실제 노조 측의 이번협상 제시안도 현대차의 실적을 기준으로 ▷월 기본급 14만1300원 인상(호봉승급분 제외) ▷전년 순이익의 30% 성과급 및 상여금 900% 지급 ▷정년연장 ▷주 4.5일제 도입 ▷퇴직금 누진제 도입, 통상임금 위로금 지급(조합원당 약 2000만원) 등이었다.

여기에 회사 측은 “올해년도 관세 문제 등 이슈가 겹쳐 상당수 조건을 수용하기 어렵다”는 입장을 고수하고 있다.

노조 측은 내주 쟁의대책위원회를 열어 파업권을 확보하는 절차에 돌입할 것으로 관측된다. 이는 지난해까지 6년 연속 이어져온 무분규 협상 타결이 올해까지 이어지는 데는 ‘적신호’가 될 것으로 전망된다.

문 지부장은 올해 조합원들에게 보낸 성명서에서 “조합원들의 단결된 힘으로 2025년을 투쟁돌파하자”라면서 “조합원 권리를 사수하고 정당한 요구를 관철할 때까지 물러서지 않겠다”고 밝혔다.