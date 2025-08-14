구윤철 “지자체 중심으로 재정지원 방식 바꿀 것” 세제지원 대상, 인구감소관심지역까지 확대 지방 악성 미분양 주택 취득 시 세부담도 완화 공매가격 조정 등 PF 부실사업장 정리 속도

[헤럴드경제=서정은·배문숙 기자] 정부가 지방 건설 경기 활성화를 위해 1세대 1주택 특례를 부여하는 ‘세컨드홈’ 세제혜택 범위를 대폭 확대한다. 인구감소지역은 취득세 특례대상을 12억원(감면한도 150만원)으로 높이고, 양도소득세·종합부동세 등 특례 적용 주택 공시가격도 4억원에서 9억원으로 올렸다. 이밖에 1주택자가 준공후 미분양 주택을 취득시 양도세·종부세 특례적용 기한을 연장하기로 했다.

양도세·종부세 등 특례 공시가격, 4억원→9억원 조정…전방위 세제지원

정부는 14일 개최된 경제관계장관회의에서 이같은 내용을 담은 ‘지방중심 건설투자 보강방안’을 발표했다. 이번 방안에는 ▷지방부동산 수요 보완 ▷사회간접자본(SOC) 예산 집행 ▷공공공사 유찰 및 지연 방지 ▷공사비 부담 완화 등이 담겼다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 “수도권과 지역간 불균형을 해소하지 못하면 우리 경제가 ‘동맥경화’에 빠질 수 있다”며 “지역을 가장 잘 아는 지자체를 중심으로 지역발전 전략을 추진할 수 있도록 재정지원 방식을 과감하게 바꾸도록 하겠다”고 했다. 아울러 “지역에 특화된 미래 전략산업에 대해 재정, 세제, 인력확보 등을 전방위적으로 지원해 나가겠다”고도 강조했다.

정부는 우선 1주택자가 추가로 주택을 구입할 시 부여하는 ‘세컨드홈’ 세제지원의 대상 지역을 인구감소지역에서 인구감소관심지역까지 확대한다. 취득세 특례를 받을 수 있는 주택 취득가액은 3억원에서 12억원으로 올렸다. 양도세·종부세·재산세 특례 기준인 주택공시가격도 4억원에서 9억원으로 조정했다.

인구감소지역 내 임대주택에 대해서도 세제지원에 나선다. 매입형 아파트의 10년 민간임대를 1년간 한시적으로 복원하는 한편 해당 임대주택에 대해 양도세 중과배제를 추진한다. 아파트까지 민간임대사업자 등록을 확대하겠다는 취지로 다주택자들에 대한 규제를 일부 풀어준 것으로 분석된다. 아울러 인구감소지역 내 민간임대주택에는 1년간 한시적으로 장·단기 유형 모두 매입형 취득세 중과배제를, 건설·매입형 주택수 제외 특례를 부여한다.

1주택자가 비수도권 지역에 있는 준공 후 악성 미분양 주택(전용면적 85㎡, 취득가액 6억원 이하)을 취득할 시에도 양도세와 종부세 특례적용기한도 2026년까지 1년 연장한다. 여기에 취득세 중과배제를 적용하고, 개인 취득시에 최대 50% 감면하는 방안도 1년간 한시적으로 시행한다.

이밖에도 기업구조조정(CR)리츠를 활성화하기 위해 준공 후 미분양 주택에 대해서는 법인 양도소득 추가과세를 배제하기로 했다. 한국토지주택공사(LH)의 지방 준공후 미분양 매입물량을 내년까지 8000호로 확대하는 안도 담겼다.

PF 정상 사업장엔 유동성 공급 지속…부실사업장 구조조정 속도낸다

주요 자금 공급원인 프로젝트파이낸싱(PF) 정상화 작업도 이어진다. 정부는 브릿지론-본PF 등 단계 맞춤형 공급방식을 도입한다. 브릿지론 단계에서는 공공이 선투자하는 ‘PF 선진화 마중물 개발앵커리츠’를 8000억원 규모로 도입한다.

본PF 단계에서는 기존 PF 보증의 사각지대에 있던 중소건설사에 대해 2조원 규모의 특별보증을 신설하기로 했다. 이밖에도 분양으로 대출을 상환해야 하는 PF 사업은 공모·임대 등을 통해 안정적 운영이 가능한 프로젝트 리츠로 전환하도록 지원한다.

부실사업장에 대해서는 공매가격 조정 등 지속적인 구조조정도 이어간다. 정부는 공매과정에서 반복적으로 유찰 시 최초 공매가격 대신 시장상황에 맞춰 공매가를 조정하기로 했다. 사업장 재구조화·정리를 위해 임직원 면책 등 한시 운영 중인 금융규제 완화조치도 연말까지 추가로 연장한다.

정부 관계자는 “지방 건설경기 동향과 현장의 목소리를 면밀히 점검하고, 현장에서 대책이 차질없이 추진될 수 있도록 대책 이행 상황을 지속 확인하고 필요한 사항은 신속히 보완할 예정”이라고 말했다.