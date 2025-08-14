美인구조사국, 애슬랜틱카운슬 조사 韓배터리 수출액 3200억원 달해 중국산 자리, K배터리 3사가 대체 시장 점유율 13.1%, ESS 배터리 확장은 과제

[헤럴드경제=김성우 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘중국산 제재’가 본격화하면서 올해(1~6월) K-배터리 3사(LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI)의 리튬이온 배터리 수출이 전년 대비 크게 늘어난 것으로 나타났다.

14일 이차전지 업계에 따르면 미국 인구조사국과 현지 싱크탱크인 애틀랜틱카운슬 등은 올해 한국의 대미 리튬이온 배터리 수출액이 2억3450만달러(약 3200억원)로 전년대비 1320% 늘어났다고 밝혔다. 반면, 같은 기간 중국산 EV 배터리 수입액은 16억3000만달러에서 6억8300만달러로 58% 급감했다.

다만, 미국 전기차 시장에서 중국산 배터리가 차지하는 비중은 같은 기간 38.1%로 여전히 높았다. K-배터리 점유율은 이 이간 0.73%에서 13.1%로 증가했다.

한국 배터리 기업들은 일반적으로 성능이 뛰어난 NCM(니켈, 코발트, 망간) 삼원계 배터리 위주의 생산 프로세스를 갖추고 있는 반면, 중국은 BYD(비야디)가 LFP 배터리인 블레이드 배터리를 생산하고 CATL이 삼원계 배터리와 LFP 배터리를 동시에 생산하는 등 제품군이 세분화돼 있다.

현재 현지에 있는 공장을 통해 제품을 공급하고 있는 국내 배터리 3사는 국내에서 생산되는 배터리는 대개 유럽향, 내수시장 생산 물량 등에서 활용하고 있는데, 이같은 물량은 최근 들어 미국향 수출 물량으로 전용된 것으로 보인다.

이들 3사의 에너지저장장치(ESS)용 배터리 대미 수출도 증가세를 보였다. 올해 상반기 미국의 한국산 ESS 배터리 수입액은 9억3440만달러로 1년 전보다 84% 증가했고, 점유율은 7.5%에서 11%로 3.5%p 확대됐다. 중국산 ESS 수입액은 23% 늘었지만 점유율은 69%에서 67%로 2%p 하락했다.

조셉 웹스터 애틀랜틱카운슬 선임연구원은 “미국 관세가 중국 기업엔 문을 닫고, 한국 기업에는 문을 열고 있다”며 “이는 한국의 수출 호황을 견인하고 있다”고 평가했다.

한편, 미국은 관세 부과 조치를 통해 중국산 EV 배터리에 48.4%의 관세를 부과하고 있다. ESS 배터리에 대한 관세율은 현행 40.9%에서 내년 58.4%로 인상될 예정이다. 최근 미국과 관세협상을 마친 한국도 올해부터 수출품목에 15% 관세를 적용받는다.

배터리 3사는 현지 생산량을 늘리면서 정치 변수에 대응하고 있다. LG에너지솔루션은 오하이오·테네시·미시간주에서 단독·합작 공장을 가동 중이며, 최근 테슬라로 추정되는 고객사와 43억달러 규모 ESS 계약을 체결했다. 삼성SDI는 인디애나주에서 스텔란티스·GM과 함께 3개 공장을 건설 중이고, SK온은 조지아·켄터키주 공장에서 생산을 준비하고 있다.