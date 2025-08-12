-트렌드 중심 상권 홍대서 스마트 라이프스타일 제품 전시

감성 라이프스타일 브랜드 무아스는 8월 12일부터 9월 14일까지 KT&G 상상마당 홍대 디자인스퀘어 2층에서 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.

이번 팝업스토어는 ‘무아스 스마트 스테이션(MOOAS SMART STATION)’이라는 타이틀 아래 진행되며, 일상 속 편의와 감성을 더하는 무아스의 다양한 스마트 제품들을 직접 체험할 수 있는 공간으로 구성된다.

주요 전시 제품은 약 40여 종의 베스트셀러 및 신제품으로, 뷰티·헤어케어 가전 및 LED 시계를 비롯해 여행용 캐리어, 스팀 다리미 등 여행 아이템과 에어프라이어, 머그팟 전기포트 등 1인 가구 가전이 포함된다.

홍대는 트렌드에 민감한 소비층과 외국인 방문객 등 다양한 유동 인구가 밀집된 상권으로, 이번 팝업스토어는 무아스 제품을 보다 폭넓은 고객에게 직접 소개할 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.

현장을 찾은 방문객은 무아스 제품을 직접 체험하고, 브랜드가 제안하는 스마트한 일상 솔루션을 자연스럽게 경험할 수 있다.

관계자는 “온·오프라인을 아우르는 고객 접점을 지속적으로 확장하며 브랜드 경험을 강화해 나가고 있다”며, “이번 팝업스토어 역시 다양한 고객과의 실시간 소통을 통해, 무아스의 스마트한 일상 솔루션과 브랜드 가치를 효과적으로 전달할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편 무아스는 홍대 팝업스토어에 앞서 AK플라자 수원점(8월 1일 ~ 8월 28일)에서 팝업스토어를 운영 중이며, 이어 교보문고 광화문점, 아크앤북 강동점, 현대백화점 천호점 등에서 브랜드 체험형 공간을 순차적으로 선보일 계획이다.