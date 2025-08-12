최대 규모의 한미 과학기술인 네트워크 과학기술 혁신을 통한 사회문제 해결나서 장학생 15명도 육성 프로그램에 참여

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대차 정몽구 재단은 지난 7일(현지 시간), 미국 애틀란타에서 개최된 제38회 한미과학기술학술대회(이하 UKC 2025)에서 한미 양국 과학기술인들을 대상으로 한 포럼을 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 행사에서는 ‘과학기술 혁신을 통한 사회문제 해결’을 주제로, 한국과 미국의 기업 및 비영리 기관들이 과학기술을 기반으로 사회문제를 해결을 위해 어떤 노력을 기울이고 있는지가 소개됐다.

8월 5일부터 9일까지(현지시간) 미국 애틀란타 ‘옴니 애틀란타 호텔 앳 센테니얼 파크’에서 진행되는 UKC 2025는 한국과학기술단체총연합회(과총)와 재미한인과학기술자협회(재미과협), 한미과학협력센터 주최로 개최됐다. 1974년 첫 연례 학술대회를 시작으로 UKC는 매년 2000여 명의 한미 양국 석학, 차세대 연구자, 기업가, 정책 입안자 등이 참가해 기술 혁신과 글로벌 파트너십을 도모한다.

복잡해지는 글로벌 과제들에 대응하기 위해서는, 영리와 비영리의 영역 구분을 뛰어넘어, 이해관계자들이 어떻게 과학기술을 기반으로 해결책을 모색하고 있는지 지식의 교류의 중요성이 강조되고 있다. 현 시점에서 재단은 한국과 미국의 지속가능한 글로벌 사회를 위한 과학기술 혁신 사례를 공유하고 논의하기 위해 포럼을 개최하였다.

이번 포럼은 ‘과학기술 혁신을 통한 사회문제 해결’를 대주제로 ▷정진택 대구경북과학기술원(DGIST) 이사장 ▷최재호 현대차 정몽구 재단 사무총장 ▷Carie Davis Third Derivative 총괄 ▷Steven Jahng 현대차그룹 애틀란타 사무소 소장 등 4명이 참여했다.

첫 번째 발표 세션에서는 현대차 정몽구 재단의 과학기술 인재 육성 전략이 소개되었다. 최 총장은 ‘설립자이신 정몽구 현대차그룹 명예회장께서 평소 과학기술의 중요성을 강조했다. 또 두 번째 발표 세션에서는 정 이사장이 총괄위원장으로 있는 현대차 정몽구 재단의 그린 소사이어티 사업이 소개됐다.

세 번째 발표 세션에서는 전 세계 기후 기술 스타트업을 지원하고 육성하는 데 중점을 둔 비영리 연구 기관의 전략이 소개됐다. 네 번째 발표 세션에서는 현대차그룹이 탄소 중립을 위해 수소 공급망을 구축하고 수소 사회를 구축하기 위한 전략이 다뤄졌다.

재단 관계자는 “현대차 정몽구 재단은 글로벌 사회 문제 해결을 위해 과학 기술 인재를 육성하고 글로벌 네트워크를 구축하는 데에 노력을 다하겠다”고 말했다.

한편, 현대차 정몽구 재단은 ‘현대차 정몽구 스칼러십’ 미래산업 장학생 15명과 UKC 2025에 참여했다. 미래산업 장학생들은 테크니컬 그룹 심포지엄(TGS), 포스터 세션, SEED 프로그램 등에 참여하며 과학기술계 리더들과 교류했다.