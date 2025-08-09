서울시 시각장애인 축구 활성화 지원

[헤럴드경제=함영훈 기자] 가수 임영웅 팬클럽 ‘영웅시대 서울2구역’이 서울시 시각장애인 스포츠(축구) 활성화를 위한 기부금 1843만 원을 서울 사회복지공동모금회 전달했다.

이번 기부금은 8월 8일 가수 임영웅의 데뷔 9주년과 8월 29일 정규앨범 2집 발매를 기념해 팬클럽 ‘영웅시대 서울2구역’ 회원들의 자발적인 참여로 조성되었으며, 서울시각장애인복지관을 통해 시각장애인 축구 활동 지원에 사용될 예정이다.

‘영웅시대 서울2구역’은 2020년 ‘미스터트롯’ 시즌1 방영 당시, 서울지역에서 결성된 임영웅 팬클럽으로 2021년부터 서울 사랑의열매를 통해 꾸준히 나눔을 실천해오고 있다. 또한 지난해에는 ‘착한팬클럽’ 서울 2호로 가입했으며, 현재까지 총 6251만 원의 성금과 영화티켓 200장을 기부하며 지속적인 사회공헌 활동을 통해 모범적인 팬덤 문화의 주체로 자리매김하고 있다.

‘착한팬클럽’은 사랑의열매의 기부 프로그램으로, 3000만 원 이상을 일시 기부하거나 3년 이내 분할 납부를 약정할 경우 가입할 수 있다.

이현정 방장은 “임영웅님이 평소 축구에 관심이 많으신 점을 떠올리며, 지난 해 홈리스월드컵 지원에 이어 올해에는 서울시 시각장애인 축구단을 위한 기부를 이어가며 축구 관련 나눔은 이번이 두 번째”라며, “앞으로도 의미 있는 날마다 함께 나누는 문화를 이어가며, 임영웅님의 선한 영향력을 팬덤 차원에서도 꾸준히 실천해 나가겠다”라고 말했다.