[헤럴드경제=김유진 기자] 올해 광복절 특별사면 대상에 포함된 것으로 알려진 윤미향 전 국회의원이 대법원의 유죄 확정 판결에 대해 억울함을 호소하며 “제가 해야 할 일들을 해나갈 것”이라고 밝혔다.

윤 전 의원은 8일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “억지 판결로 1심 무죄를 2심에서 유죄로 뒤집었다. 보수 언론은 제가 위안부 피해 할머니들의 조의금을 모두 가로챈 것처럼 보도했다”며 혐의를 전면 부인했다. 이어 “언론이 무더기로 보도한 의혹들이 무혐의·불기소 처분되자, 이상한 것들을 모아 기소한 것이 검찰”이라며 “그러나 저는 편안하다. 욕하는 사람들이 참 불쌍하다”고 적었다.

윤 전 의원은 일본군 위안부 피해자 후원금 횡령 등 8개 혐의로 기소돼 지난해 11월 대법원에서 징역 1년 6개월에 집행유예 3년이 확정됐다. 현재 집행유예 기간 중이다.

윤 전 의원은 조국 조국혁신당 전 대표와 함께 법무부 사면심사위원회 심사를 거쳐 광복절 특별사면 및 복권 대상자로 선정된 것으로 전해졌다. 이 명단에는 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 강훈식 대통령 비서실장에게 민원을 제기하는 장면이 포착된 정찬민 전 의원, 홍문종 전 의원 등도 포함된 것으로 알려졌다.

이에 대해 박성훈 국민의힘 수석대변인은 논평을 통해 “이재명 정부의 첫 사면이 범죄자 전성시대의 신호탄이 되고 있다”며 “파렴치한 범죄자 사면은 즉각 중단돼야 한다”고 촉구했다. 박 수석대변인은 윤 전 의원 사면에 대해 “위안부 피해 할머니들을 배신한 윤미향 사면은 매국노 이완용을 친일 인사 명단에서 빼주는 것과 다르지 않다”며 “광복절 80주년에 사면된다면 순국선열들이 통곡할 일”이라고 비판했다.

또한 조 전 대표 사면과 관련해서는 “우리 사회의 공정을 파괴하고 청년들에게 상대적 박탈감과 좌절감을 안겨준 조 전 대표 부부의 사면은 ‘신분제 국가 선포’나 다름없다”며 “조 전 대표는 현대판 음서제를 부활시켜 국민들을 분노하게 만든 장본인”이라고 지적했다.

박 수석대변인은 “순국선열과 애국지사를 기리는 광복절이 악질 범죄자에게 면죄부를 주는 날로 변질돼서는 안 된다”며 “대통령의 사면권이 ‘내 사람 챙기기’나 ‘부패 세력 감싸기’의 수단이 돼서는 안 된다”고 강조했다.