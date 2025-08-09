[헤럴드경제=김유진 기자] 일본인 여성과 결혼하고자 하는 한국 남성들이 증가하고 있다는 현지 보도가 나왔다. 한국 결혼 문화의 높은 비용 부담이 주요 원인이라는 분석이 나온다.

일본 TBS방송은 7일(현지 시각) 일본인 여성과의 결혼을 희망하며 일본 현지에서 ‘맞선(お見合い)’을 보는 한국인 남성이 늘고 있다고 보도했다.

매체는 일본의 한 국제결혼 전문 결혼상담소를 통헤 일본 여성과 결혼 하려는 35세 한국인 남성 A씨 사례를 전했다. A씨는 일본인 아내를 찾아 현지 상담소에 직접 방문했다.

A씨는 일본 여성과 맞선을 보기 위해 일본어를 배우고, 현지에서 인기가 있다는 말차 카페에서 만남을 준비했다. 그가 이번 맞선을 위해 쓴 비용은 결혼상담소 가입비와 여행 경비를 합쳐 약 100만 엔(약 940만 원)에 달했다.

A씨는 TBS에 “한국에서는 결혼할 때 남성이 집을 마련하는 게 당연하게 여겨진다”며 “대출 없이 집을 사려면 40세가 돼야 가능하다”고 말했다. 그는 일본 여성과 결혼하면 이런 금전적 부담이 상대적으로 적을 것이라고 생각해 일본에서 배우자를 찾고 있다고 밝혔다.

해당 결혼상담소 대표는 “한국인 남성들에게서 약 8,000건의 맞선 신청서를 받았다”며 “이들은 한국에서의 결혼을 사실상 포기한 경우가 많다. 일본 여성은 결혼 후 생활비나 주거비 부담에 대해 ‘함께 노력하자’는 태도를 보인다”고 설명했다.

TBS는 이 같은 현상이 앞으로 더 늘어날 가능성이 있다고 전망했다. 특히 젊은 일본 여성들 사이에서 한국인과의 결혼에 대한 거부감이 줄어드는 분위기도 전했다. 사사노 미사에(笹野美沙恵) 이바라키대 강사는 방송에서 “젊은 일본 여성은 어릴 때부터 한국 드라마·영화 등 콘텐츠를 접하며 한국에 세련되고 매력적인 이미지를 갖게 된 경우가 많다”고 말했다.