李대통령, 일본 거쳐 미국으로 향할 듯 日언론 “韓, 한미일 협력 중시 강조해”

[헤럴드경제=신대원 기자] 이재명 대통령이 한미정상회담에 앞서 한일정상회담을 가질 수 있다는 관측이 나온다.

일본 아사히신문은 9일 복수의 정부관계자를 인용해 한일 양국이 오는 23일 도쿄에서 정상회담을 여는 방향으로 조율 중이라고 보도했다.

이 대통령이 오는 25일 미국 워싱턴DC에서 도널드 트럼프 대통령과 취임 후 첫 한미정상회담을 갖는 시나리오가 유력한 상황에서 한미정상회담에 앞서 이시바 시게루 총리와 한일정상회담을 열 수 있다는 것이다.

신문은 “이 대통령이 방미 전 일본을 방문해 대일 중시의 자세를 보이려는 목적이 있는 것으로 보인다”며 일부 한국 언론의 25일 한미정상회담 개최 보도를 소개하기도 했다.

또 조현 외교부 장관이 지난달 29일 취임 이후 처음 일본을 방문하고 곧이어 미국을 찾은 사례를 거론하며 “이재명 정부는 트럼프 행정부를 대응하는데서 일본과의 안정적 관계를 중시하는 것으로 보인다”고 분석했다.

요미우리신문도 “(한일) 양국 정부가 23일을 축으로 정상회담을 여는 것을 검토하고 있다”며 “이 대통령이 일본과 미국을 잇달아 방문해 한미일 협력을 중시하는 자세를 강조하려 한다”고 보도했다.

앞서 대통령실은 한미정상회담 이전에 한일정상회담을 할 수 있느냐는 질문에 “(한일) 양국 정상은 통화와 정상회담 등을 통해 셔틀외교 재개 의지를 확인한 바 있다”며 “이러한 공감대를 바탕으로 여러 가능성을 두고 검토해 나가고 있다”는 입장을 밝힌 바 있다.

이 대통령이 일본을 방문하면 취임 후 첫 방일로 셔틀외교 재개로 이어질 것으로 보인다.

앞서 이 대통령과 이시바 총리는 지난 6월 주요 7개국(G7) 정상회의 계기에 캐나다 캐내내스키스에서 정상회담을 가진 바 있다.

양 정상은 이 자리에서 셔틀외교 재개 의지를 확인하고 당국 간 논의를 진전시켜 나가기로 했다.