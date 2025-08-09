[헤럴드경제=김유진 기자] 최근 유명 식당의 불친절 대응과 고가 호텔의 비위생 문제로 여론의 뭇매를 맞은 전남 여수에서 이번에는 잔반을 재사용한 식당이 적발됐다. 관광 이미지 추락을 우려해 지역 식당·숙박업소가 자정 결의대회를 연 지 불과 하루 만이다.

8일 여수시에 따르면 이날 점심 무렵 여수 교동의 한 장어 식당에서 남은 반찬을 재사용한다는 신고가 시에 접수됐다. 신고자가 제보한 영상에는 식당 종사자로 보이는 남성이 손님이 먹다 남긴 음식을 반찬통에 다시 담는 장면이 담긴 것으로 알려졌다.

여수시는 즉시 현장을 방문해 잔반 재사용 정황을 확인했으며, 면허 정지 등 행정 처분과 함께 식품위생법 위반 혐의로 형사 고발하는 방안을 검토 중이다. 시 관계자는 “영상에 나타난 행위와 현장 조사 결과를 종합해 엄정 조치할 방침”이라고 밝혔다.

이번 적발은 여수가 최근 겪은 각종 서비스 논란 직후 발생했다. 앞서 한 유명 백반집에서는 2인분을 주문한 뒤 혼자 식사하던 유튜버에게 “빨리 먹으라”며 재촉하는 장면이 촬영돼 비판이 쏟아졌다. 지난달 말에는 1박에 40만원을 받는 리조트형 호텔에서 ‘걸레’라고 적힌 수건을 투숙객에게 제공해 호텔 측이 사과문을 내는 일도 있었다.

논란이 확산되자 여수시와 위생단체협의회, 지역 식당·숙박업주 200여명은 전날 오후 시청 현관 앞에서 친절 실천과 위생 개선을 약속하는 결의대회를 열었다. 하지만 결의 하루 만에 잔반 재사용이 드러나면서, 여수의 관광 신뢰 회복은 한층 어려워질 전망이다.