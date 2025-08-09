ABCDEF 지수, 코스피·BBIG보다 수익률 앞서 에코프로비엠·DB하이텍·넷마블 등 실적 조정률 상위

[헤럴드경제=문이림 기자] 이재명 정부가 대한민국 경제회복을 위한 신성장동력으로 선정한 ‘ABCDEF’ 전략 산업군 내 종목들의 실적 기대치가 상향 조정됐다. 정책 수혜와 실적 기반의 모멘텀이 동시에 부각되고 있다는 분석이다.

신현용 유안타증권 연구원은 보고서에서 “산업 모멘텀 위축 국면에서 리비전(연간 및 분기 영업이익 추정치) 스코어 상위 종목의 모멘텀은 장기화되고 있다”고 분석했다.

신 연구원은 ABCDEF 지수 내 90개 종목 중 올해 3분기 및 연간 영업이익 추정치가 상향 조정된 상위 20% 종목군을 선별했다. 리비전 스코어는 증권사 애널리스트들이 추정한 영업이익 전망치의 변화율을 수치화한 지표다. 실적 기대치가 얼마나 상향(또는 하향)됐는지를 보여준다. 보통 이익 추정치가 상향된 기업은 실제 실적 호조나 수주 확대, 정책 수혜 기대가 반영됐다는 의미로 해석된다.

올해 3분기 영업이익 추정치 기준으로는 에코프로비엠이 조정율 99.4%로 가장 높았다. 유한양행이 25.6%로 뒤를 이었다. DB하이텍(19.8%), 넷마블(14.8%), 한화비전(13.7%), LG에너지솔루션(12%)도 상위 종목에 이름을 올렸다.

연간 기준으로도 에코프로비엠이 65.3%의 조정률을 기록했고, 효성중공업(14.3%), 한화에어로스페이스(12.8%), 삼성바이오로직스(10.3%) 순으로 상위에 올랐다. 와이지엔터테인먼트(7.9%), 현대로템(6.5%), 현대오토에버(5.1%) 등도 꼽혔다.

ABCDEF 지수는 인공지능(A), 바이오(B), 콘텐츠(C), 방위산업(D), 에너지(E), 제조업(F) 등 6개 첨단전략산업으로 구성됐다. 이재명 대통령은 대선 당시 AI 등 첨단산업 육성을 위한 100조원 규모의 ‘첨단산업 국민펀드’ 조성을 공약했다. 인공지능(AI) 기술이 단일 업종에 국한되지 않고 다양한 산업에 걸쳐 있다는 점을 반영해 총 90개 종목으로 지수를 구성했다.

지수는 문재인 정부의 ‘한국판 뉴딜’ 정책 당시 개발된 KRX BBIG 지수(배터리·바이오·인터넷·게임) 구조를 참고해 설계됐다. 시가총액이 큰 종목에 비중이 과도하게 몰리는 현상을 막기 위해 편입 비중 5% 상한(Cap)도 적용됐다.

신 연구원은 “연초 이후 지난달까지 수익률 기준으로 코스피, BBIG, 코리아 밸류업 지수를 모두 상회한다”며 “샤프비율 기준으로도 가장 높은 성과를 기록 중”이라고 말했다. 샤프비율은 변동성 대비 초과 수익률을 의미하는 지표다. 동일한 리스크 수준에서 얼마나 효율적으로 수익을 냈는지를 보여준다.

정부의 정책적 지원이 구체화되는 과정 속 해당 산업의 모멘텀은 유효하다는 게 신 연구원의 전망이다. ‘첨단전략산업기금 신설 방안’은 지난 달 국회 정무위원회 법안심사 소위원회를 통과했다.