경기 양평군 강상면 2층 단독주택 4억2000만원대 2차 매각 예정

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울과 너무 멀진 않고 자연환경은 좋은 곳을 찾는 분들 있으실 텐데요. 남한강 조망이 펼쳐지는 경기 양평군의 신축 2층 단독주택이 경매에 나왔습니다. 양평 시내와도 멀지 않은 곳인데요. 해당 물건을 헤럴드경제 부동산360이 직접 가서 살펴보고 왔습니다.

9일 경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 경기 양평군 강상면 교평리 일대에 있는 한 주택은 오는 9월 3일 2차 경매를 앞두고 있습니다. 최저입찰가는 감정가(5억9000만원)의 70% 수준인 4억2000만원에서 시작합니다. 2023년 10월 경매가 개시돼 지난 5월 매수인이 나타났었지만 법원의 불허로 7월 새 매각이 진행된 건입니다.

이 주택은 대지면적은 143평(473㎡), 건물면적 62평(205㎡) 규모입니다. 구조도상 1층은 거실, 주방, 안방, 욕실, 다용도실이 있고요. 2층에는 방 2개, 욕실, 가족실, 테라스가 있습니다. 이 주택은 지하에 10평짜리 개별차고를 가지고 있습니다.

이 물건은 자차 기준 서울 잠실, 경기 분당까지 약1시간 거리에 있어 출퇴근이 필요한 분들보다는 은퇴생활자 또는 세컨하우스 수요자에게 적합해 보입니다.

전문가는 권리관계상 큰 하자가 없지만 주택부속토지가 있는 만큼 농취증 관련 부분을 꼼꼼하게 따져볼 필요가 있다고 하는데요. 이전 매수자도 농취증 관련 반려증을 제출했지만 법원에서 불허를 받은 걸로 확인됩니다.

이 물건 어떻게 경매에 나오게 됐고 어떤 점을 주의해 응찰에 나서야할지 영상을 통해 확인하실 수 있습니다.