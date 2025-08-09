[헤럴드경제=최원혁 기자] 출근길 버스에서 악취가 나는 사람 때문에 불편하다고 호소한 누리꾼의 사연이 온라인에서 화제다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘아침샤워 강제로 하는 법안 만들어라’는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 출근길 버스 안에서 악취를 경험한 사연을 소개했다.

그는 “내 앞에 어떤 아저씨가 탔는데 몸에서 식초 범벅된 냄새가 났다. 기분 진짜 망했다”며 “적어도 본인이 땀 많이 흘리고 악취가 난다는 걸 알면 아침 샤워는 매너 아니냐”고 했다.

그러면서 “아침부터 식초에 젖은 발냄새 뿜기는데 너무 화난다”며 “강제로 아침 샤워는 못해도 물로 한번 씻고 나오게 하는 법을 제정해야 한다”고 적었다.

A씨의 사연에 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 일부 누리꾼들은 ‘불쾌한 냄새로 하루를 망칠 수 있다’, ‘담배 피우고 대중교통 타는 것도 불쾌하다’, ‘향수를 과하게 뿌리는 것도 문제’라며 호응했다.

반면 대부분의 누리꾼들이 ‘그 땀은 노동자의 땀, 가족들을 먹여 살리기 위해 늦은 밤 일하러 갔다가 퇴근하는 아버지의 땀일 수 있다’, ‘냄새로 사람을 판단하지 마라’, ‘새벽 시간 동안 알게 모르게 일하던 환경 미화원 같은 야간 근로자일 수도 있다’, ‘싫으면 자가용 끌고 다녀라’ 등의 반응을 보였다.