지난해 테슬라 제치고 순매수 1위 올해 6900억 순매도…매수세 저조 독점구도 흔들 우려에 ETF도 주춤

엔비디아 주가 상승에도 국내투자자들은 신중한 매수세를 나타내고 있다. 인공지능(AI) 시장 성장세는 뚜렷하지만 엔비디아의 독점 구도가 흔들릴 우려가 나오고 있기 때문이다.

7일 한국예탁결제원에 따르면 국내투자자들은 전날 기준 올해 엔비디아를 4억9791만달러(약 6898억원) 순매도했다. 지난해 같은 기간 테슬라(8억3327만달러)를 제치고 순매수 1위(12억139만달러)를 기록했지만 올해는 매도 우위를 나타내고 있다.

엔비디아 주가가 4월 올해 저점(94.31달러)을 찍고 상승세를 이어간 5·6월에도 월 기준 순매도세였다. 7월 들어 순매수세로 전환했지만 엔비디아가 연일 최고점을 경신한 흐름에 비해 매수세는 저조하다. 지난달 3136만달러를 사들이며 순매수 상위 34위에 그쳤다. 이달 4088만달러 순매수세를 기록하고 있다.

ETF 시장서도 올해 엔비디아 열기는 잦아들었다. 국내 상장지수펀드(ETF) 중 엔비디아를 31.08%(5일 기준) 담아 편입 비중이 가장 높은 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그는 개인 순매도세다. 개인투자자는 올해 이 상품을 1240억원 팔아치웠다.

엔비디아 올해 주가 상승률은 29.72%다. 딥시크발 충격과 성장률 증가폭 둔화 등 우려에 발목을 잡히면서 지난해 176% 상승률에 비해 저조하다. 다만 지난 4월 저점 당시 기록한 연초 대비 하락분(-32.06%)을 만회하고 상승 전환했다. 증권가에서는 여전히 성장을 낙관한다. 야후 파이낸스에 따르면 엔비디아 목표주가 평균은 182.79달러이며 가장 높게 잡은 목표가는 250달러다. 지난달 말 시티은행은 엔비디아에 대해 매수 의견을 유지했다.

엔비디아는 AI 칩에서 압도적인 점유율을 유지하고 있다. 지난해 출하량 기준 67.6%에서 올해 73%까지 성장 전망이 나온다. 다만 하이퍼스케일 고객사들이 자체 개발에 나서고 있는데다 경쟁사는 자체 기술 고도화로 엔비디아 의존도를 낮추려고 한다. 여기에 엔비디아가 독점 대신 공존 전략을 사용하면서 네트워크 인프라에서 점유율은 낮아질 것으로 예상된다. 엔비디아는 스케일 업(Scale-Up·수직적 확장)에서는 NVLink Fusion, 스케일아웃(Scale-Out·수평적 확장)에서는 Spectrum-X을 출시하며 타사 GPU, CPU와 호환성을 강화했다.

핵심 역량인 쿠다(CUDA)는 여전히 엔비디아의 핵심 해자(moat)로 꼽힌다.

차용호 LS증권 연구원은 “빅테크 기업들에게 AMD의 가성비는 높은 채택 요인이 될 수 있겠지만 현재는 AI개발자가 ‘갑’인 상황”이라며 “AI에 대한 세상의 관심이 제한적이었던 과거부터 개발을 해왔던 유능하고 경력이 긴 개발자들은 모두 CUDA를 통해 입문했다. 따라서 빅테크 업체들은 개발자들의 요구에 맞춰 CUDA를 지원하는 엔비디아의 GPU를 준비해줄 수밖에 없다”고 했다. 유동현 기자