에이피알, 2분기·상반기 역대급 실적 기록 아모레·LG생건 제치고 K-뷰티 대장주 올라 유럽 법인 설립 계획…“글로벌 공략 강화”

[헤럴드경제=전새날 기자] 뷰티 기업 에이피알이 역대급 실적을 갈아치우면서 K-뷰티 시장에 지각변동이 일고 있다. 미국, 일본 등 글로벌 국가에서 온라인을 중심으로 성장한 에이피알은 하반기부터 유럽 시장 진출을 가속화하고 온오프라인 채널 입점 확대에 나설 계획이다.

에이피알은 6일 잠정 실적 공시를 통해 2025년도 2분기 연결 기준 매출이 전년 동기 대비 111% 증가한 3277억원을 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 202% 성장한 846억원이다. 영업이익률(25.8%)까지 포함해 전 부문에서 역대 최대 실적을 달성했다. 2분기 역대 최대 실적을 낸 에이피알은 사상 최대 반기 실적까지 경신했다.

에이피알의 고속 성장에 따라 국내 뷰티 업계도 재편되는 모습이다. 상장 이후 1년 5개월 만에 전통 강자들을 추월하며 ‘K-뷰티 대장주’로 올라서면서다. 에이피알은 앞서 지난 6월 23일(종가 기준) LG생활건강의 시가총액을 제쳤다. 6일 기준 에이피알의 시총은 아모레퍼시픽까지 넘어섰다.

뷰티 업계에서는 기존 강자들이 상대적으로 부진한 흐름을 나타내고 있다. 핵심 시장인 중국과 면세 채널의 매출이 위축된 영향이 컸다. 빠르게 변하는 뷰티 트렌드에 대응하지 못했다는 평가도 뒤따른다. ‘뷰티 3사’로 꼽히던 아모레퍼시픽, LG생활건강, 애경산업 등 화장품 3사의 올해 2분기 실적도 희비가 엇갈렸다.

LG생활건강은 연결 기준 2분기 영업이익이 548억원으로 전년 동기 대비 65.4% 줄었다. 매출도 8.8% 감소한 1조6049억원으로 집계됐다. 중국 시장에서의 매출이 8% 하락하고, 원가 부담이 커지는 가운데 면세점 판매 등 전통 채널 판매 물량도 줄었다. 애경산업은 주력 사업인 화장품 부분의 영업이익이 68억원으로 전년 동기 대비 45.7% 급감했다.

아모레퍼시픽은 2분기 상대적으로 선방했다. 2분기 연결기준 영업이익이 737억 원으로 전년 동기 대비 1673% 늘어났고, 매출도 1조50억 원으로 11% 늘었다. 미국 등 서구권 매출이 증가하고 있는 가운데 중국 매출까지 증가한 영향이다. 최근 설화수, 헤라 등 주요 브랜드의 모델도 새롭게 기용하며 이미지 변신에 나서고 있다. 다만 가파른 상승세를 보기는 에이피알의 성장 속도를 따라잡기는 어렵다는 게 업계의 시각이다.

에이피알의 핵심 성장 동력은 ‘메디큐브’다. 베스트셀러 ‘제로모공패드’를 비롯해 PDRN, 콜라겐 라인업 등 다양한 제품이 글로벌에서 인기다. 판매처 역시 지속적으로 확산하고 있다. 단가가 높은 뷰티 디바이스 부문도 2분기 매출액 900억원을 넘기며 전년 대비 32% 성장했다.

공격적인 온라인 마케팅도 매출을 가속했다. 중국·면세점 중심의 전통적인 유통 전략과는 다른 방식이 통했다는 평가다. 에이피알은 SNS(사회관계망서비스) 콘텐츠와 인플루언서 기반 바이럴에 공을 들였다. 헤일리 비버, 카일리 제너, 클로이 카다시안, 켄달 제너 같은 글로벌 셀럽들이 직접 제품을 사서 쓰거나 협업하는 형태로 SNS에 등장하기도 했다. 이들을 따라 사는 ‘디토 소비’는 해외 매출을 키우는 데 큰 몫을 했다.

글로벌 국가에서는 미국 시장의 성장세가 압도적이다. 에이피알의 2분기 해외 매출 비중은 78%로 집계됐다. 특히 미국은 2분기 기준 전체 매출의 29%를 차지해 국내를 넘어 가장 높은 매출을 올리는 국가가 됐다. 상반기 미국 매출만 1600억원을 넘어섰다. 이 밖에도 2분기 366%의 성장률을 기록한 일본과, 발주량이 계속 증가하는 유럽 등 신규 시장을 발판으로 글로벌 시장 성장세 유지에 성공했다.

에이피알은 하반기부터 유럽 사업에 더욱 집중한다는 계획이다. 6일 열린 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 신재하 부사장은 “2분기 유럽 매출은 대부분 B2B(기업 간 거래)로, 250억원 규모로 추정된다”라며 “올해 연말이나 내년 초부터 유럽 주요 국가에 법인을 세우고 온라인 마켓플레이스에 직접 입점 및 운영을 할 계획”이라고 밝혔다.

신 부사장은 “미국에서 온라인에서 (제품을) 띄우고 오프라인에서 전개하고 있듯 유럽에서도 진행할 예정”이라며 “지금도 잠정 수요가 높아서 B2B 매출이 잘 나오지만, 유럽 사업에 더욱 집중하는 만큼 앞으로 성장 가능성이 높을 것”이라고 강조했다.

다른 경쟁 브랜드 대비 매출 기여도가 낮은 오프라인 입점도 강화한다. 신 부사장은 “미국은 2분기 얼타 뷰티 매출이 일부 포함됐으나 30억원 내외로 크지 않았다”라며 “일본도 오프라인 매출 비중이 20% 정도 수준으로, 온라인 점유율과 성과 대비 진척도가 높지 않다”라고 말했다. 그러면서 “연말까지 2500~3000개 매장에 입점하는 것을 목표로 하고 있다”라며 “경쟁사 벤치마킹을 비롯해 차근차근 단계를 밟아가고 있어 하반기에는 유의미한 성과를 낼 수 있을 것”이라고 설명했다.

에이피알은 2분기 깜짝 실적에 힘입어 매출 목표도 높였다. 신 부사장은 “올해 초에 연 매출 1조, 영업이익 17~18%를 제시한 바 있는데 추가 달성할 것으로 전망한다”라며 “3분기에도 2분기보다 매출이 성장할 것으로 기대한다”라고 말했다. 이어 “연 매출 1.3조원을 충분히 달성할 수 있고, 그 이상도 가능할 것으로 보고 있다”라며 “20% 이상의 영업이익률은 최소한 유지할 수 있을 것”이라고 부연했다.