[헤럴드경제=최은지 기자] “용각산과 겔포스 만드는 그 회사가 맞습니다”

임동주 보령 전략투자본부장은 지난 8일 서울 코엑스에서 열린 ‘바이오코리아 2025’ 컨퍼런스에서 이렇게 말했다. 그가 발표를 맡은 세션은 ‘우수에서의 생명과학: 바이오헬스의 새로운 지평’이었다. 국내 중견 제약사의 본부장이 이 세션에 참석한 것만으로도 취재진의 관심을 받았다.

보령은 62년 전통의 제약사다. 1963년 서울 종로구 종로5가에 ‘보령약국’으로 시작한 보령제약은 2022년, 56년간 사용해 온 ‘보령제약’에서 ‘제약’을 제외한 ‘보령’으로 사명을 변경했다. 사업영역을 ‘제약분야’에만 한정하지 않겠다는 의지가 반영된 조치다.

그해 보령은 ‘엑시엄스페이스’에 지분투자를 통해 이사회에 진입했다. 제약회사 보령이 우주산업에 뛰어든 첫걸음이었다.

2030년 국제우주정거장(ISS) 퇴역을 앞두고 글로벌 기업들이 민간 우주정거장 개발 사업에 뛰어들고 있다. 대부분 ISS를 만든 15개의 국가들이 주축이 될 수밖에 없다. 이 중 한 곳이 미국의 우주개발 기업 ‘엑시엄 스페이스’다. 보령은 2024년 엑시엄 스페이스와 아시아태평양 사업을 총괄하는 국내 합작사인 ‘브랙스(BRAX) 스페이스’를 설립했다. BR은 ‘보령’, AX는 ‘엑시엄’을 뜻한다.

다른 제약사들이 일제히 ‘미래먹거리’ 발굴에 나서고 있지만, 최근 3년간 보령의 행보는 분명 달랐다. 이는 창업주 김승호 회장의 손자인 김정균 보령 대표가 경영 전면에 나선 후 보인 행보다.

보령은 사업영역을 ‘핵심사업’인 제약사업과 ‘전략사업’인 우주사업 두 축으로 재편했다. 임 본부장은 김 대표의 신사업 실무를 총괄하는 인물이다. 조지아 공대에서 석박사를 취득한 공대생으로, 2021년 보령에 합류했다. 그는 이날 ‘보령 전략투자 본부장’이자 ‘브랙스 대표’라는 두 직함으로 연단에 섰다.

임 본부장은 “인간이 우주에 나아갔을 때 필요한 기술, 우주에서 발생하는 헬스 리스크는 미 우주항공청(NASA)도 풀지 못한 영역이 많다는 이슈를 2022년에 접하고, 이를 바탕으로 우리가 무엇을 할 수 있을까 고민해서 만든 것이 ‘휴먼스 인 스페이스(Humans In Space)’ 프로그램”이라고 밝혔다.

이어 “우리가 어떤 솔루션을 가져갈 수 있을까라는 관점에서 고민한 결과 ‘라이프 사이언스 리서치 인프라스트럭처(Life Sciences Research Infrastructure)’로 솔루션을 제공해야 하고, 필요한 여러 연구를 할 수 있는 플랫폼을 확보해야 한다고 생각했다”고 말했다.

제약회사가 우주에 뛰어든 이유는…‘결국 사람’

지난해 영국 BBC 뉴스는 ‘1년 이상 우주에 머물면 인체는 어떻게 바뀌나’라는 제목의 기사를 통해 장기간 우주 궤도에 머문 우주 비행사들에게 발생한 신체적 변화에 대해 조명했다.

미국인 우주 비행사인 프랭크 루비오는 371일간 우주 궤도에 머물고 지구로 귀환했다. 미국인 단일 우주비행 사상 최장 기록이다. 루비오는 우주 운동 효과 연구에 참여한 최초의 우주비행사이기도 하다. 인간이 장시간 우주비행에 어떻게 대처해야 하고, 우주 비행으로 인해 발생할 수 있는 문제를 어떻게 대처해야 하는지 기초 자료가 생긴 것이다.

우선 중력에 의한 신체 변화가 대표적이다. 무중력 상태인 우주에서 근육과 뼈의 질량이 줄어든다. 우주에서 2주만 머물러도 근육량이 20%까지 감소하고, 3~6개월 장기 임무에서는 30%까지 줄어든다. 중력의 부담을 받지 않는 뼈는 염분이 줄고 강도도 떨어진다. 우주비행사의 골량은 매달 1~2%, 6개월 기준으로는 최대 10% 정도 줄 수 있다. 따라서 우주비행사들은 ISS 궤도에 있는 동안 하루 2.5시간씩 강도 높은 운동을 한다고 한다.

이밖에 체중 감소, 부종에 따른 시력 변화, 박테리아, DNA, 면역체계 등 다양한 변화가 일어난다. 스페이스 섹터에서 정치, 외교 논의가 활발한 가운데 의학 분야는 초기 단계로, 거꾸로 생각하면 그만큼 많은 기회가 열려있다는 뜻이다.

보령은 이 ‘우주 의학’ 분야에서 초기 단계에 뛰어들어 생태계를 조성한다는 것에서 출발했다. 글로벌 우주 생태계를 구축하고, 우주 헬스케어, 라이프스타일, 플랫폼 기술에 전략적으로 투자하며, 전략적 파트너십과 협력을 통해 우주 상용화를 성장시킨다는 것이다.

‘휴먼스 인 스페이스’(HIS) 프로그램은 우주에서의 인간 생활 해법을 찾는 것이 목표다. 단순히 헬스케어 기술 확보를 넘어 우주에서의 라이프스타일(LIS), 플랫폼(PIS)으로 확장했다.

보령은 HIS 스타트업 공모전, HIS 챌린지, HIS 심포지엄 등을 주최하며 투자 기업들을 발굴하고 있다. 지난해에는 이탈리아 밀라노에서 열린 국제우주대회(IAC)에서 HIS 챌린지가 열렸다.

임 본부장은 “자생적으로 움직이는 우주 의학 생태계를 만들 수 있는 판을 한국의 제약사가 글로벌하게 해보자는 큰 꿈을 가지고 시작했던 프로젝트”라며 “현재까지 15개 회사에 총투자를 했고, 5건의 연구에 대해 지원했다”고 말했다.

우주 생태계를 만들기 위한 연구를 위해서는 우주에서의 실험이 필수적이다. 이를 위해서는 플랫폼이 필요하다. 보령은 지난해 민간 기업 최초로 달 착륙에 성공한 인튜이티브 머신스에 1000만달러를 투자한 것도 이 때문이다. 인튜이티브 머신스는 나사의 유인 달 탐사 프로젝트 ‘아르테미스’와 연계해 다양한 탐사 플랫폼을 운영하고 있다. 엑시엄 스페이스와 합작 법인 ‘브랙스 스페이스’를 만든 것은 결국 ‘대한민국 모듈’을 만들기 위해서다.

임 본부장은 “휴먼스 인 스페이스를 통해 우주의 기술을 알고 필요한 인프라를 확인하고, 이를 위한 실험을 할 때 지원할 수 있는 서비스를 만들자는 것이 브랙스 스페이스의 방향성”이라며 “우리나라도 우주 정거장에 갈 수 있는 ‘문’을 확보하자는 것이 비전”이라고 설명했다.

이어 “우리나라 회사가 우리나라 자산으로 만든 것이 우주에 있어야 우리도 우주에 갈 수 있다”며 “보령이 글로벌 프로그램과 인프라를 확보해놓으면 그런 미래를 그릴 수 있을 것”이라고 말했다.