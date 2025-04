로이터 등 CNBC 인용해 속보 보도했다가 백악관 부인에 철회 美증시, 하락→반등→하락 요동

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 90일간 관세를 일시 중단하는 것을 검토하고 있다는 보도가 7일(현지시간) 나왔으나 백악관은 이를 ‘가짜 뉴스’라고 밝혔다. 해당 보도가 나온 뒤 뉴욕 증시는 잠시 상승했지만 백악관이 부인하자 다시 하락세로 돌아섰다.

케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 이날 트럼프 대통령이 중국을 제외한 모든 나라에 관세를 90일간 일시 중단하는 방안을 고려하고 있다고 말했다고 로이터 통신, 스푸트니크 등이 경제전문방송인 CNBC를 인용해 이날 오전 각각 속보로 보도했다.

그러나 금융전문매체 포렉스라이브는 실시간 보도에서 “출처가 불확실하다”면서 주의를 요구하며 “CNBC를 인용한 보도가 있으나 CNBC는 이를 보도하지 않았다”고 말했다.

이후 백악관은 이 보도에 대해 ‘가짜 뉴스’라고 밝혔다

백악관 신속대응팀이 엑스(X·옛 트위터)에 올린 영상을 보면 해싯 위원장은 폭스뉴스에 출연해 ‘90일간의 유예(pause)를 검토할 것이냐’는 질문을 받고 “트럼프 대통령은 트럼프 대통령이 결정하려는 것을 결정할 것”(the president is going to decide what the president is going to decides)이라고만 언급했다.

신속대응팀은 이 영상과 함께 올린 글에서 “해싯 위원장은 그 말을 하지 않았을 뿐만 아니라 트럼프 대통령은 ‘모든 것이 바뀌어야 한다. 특히 중국과’라고 분명히 말해왔다”라고 밝혔다.

CNBC도 캐롤라인 레빗 백악관 대변인을 인용해 90일간 관세 일시 중단 검토설에 대해 “가짜 뉴스”라고 보도했다.

‘90일간 관세 일시 중단 검토’ 보도가 나간 뒤 이날 3일째 급락하던 뉴욕증시는 상승으로 급반전했으나 백악관이 ‘가짜뉴스’라고 밝히자 다시 하락하는 등 시장은 요동쳤다.

로이터통신은 이후 백악관이 부인했다면서 잘못된 보도를 철회하고 실수에 대해 사과한다고 안내했다.

뉴욕타임스(NYT)는 이날 “트럼프 대통령이 90일 관세를 유예한다는 근거없는 보도로 증시가 크게 요동쳤다”면서 “(애초) 보도가 나온 출처는 분명하지 않다”라고 밝혔다.