[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 임영웅이 축구선수 이강인과 함께 찍은 사진을 공개했다.

5일 임영웅은 자신의 SNS에 “Aupa Atleti(아우파 아틀레티)”라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

함께 공개된 사진에는 이강인을 비롯한 축구 선수들과 단체 사진을 남기고 있는 임영웅의 모습이 담겨있다.

“Aupa Atleti”는 스페인 프로축구 아틀레티코 마드리드를 응원하는 대표적인 스페인어 응원 구호로 아틀레티코 마드리드에 입단한 이강인을 향한 응원으로 보인다.

앞서 이강인은 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 계약 기간은 오는 2031년 6월 30일까지다.

임영웅은 연예계에서도 소문난 축구 마니아로 축구에 진심인 사람들을 모아 리턴즈FC를 창단해 구단주이자 선수로 활동 중이다.

한편 임영웅의 2026 콘서트 ‘IM HERO-THE STADIUM 2(아임 히어로-더 스타디움 2)’는 다음달 4일부터 6일까지 고양종합운동장에서 열린다.