[헤럴드경제=강승연 기자] 국내 대표 테크 리커머스 플랫폼 번개장터가 중고 물품 매입 견적 비교 서비스 ‘번개견적’을 선보인다고 6일 밝혔다.

이는 판매자가 중고 물품 정보를 등록하면 매입 업체가 견적을 제안하고, 판매자가 여러 견적을 비교해 판매할 업체를 고르는 서비스다. 매입 금액은 실물 상태를 확인한 파트너가 확정한다. 견적 요청과 비교는 무료다.

견적을 제안할 수 있는 파트너는 요청 1건당 최대 10곳, 접수 기간은 요청 후 72시간이다. 판매자는 접수된 견적을 비교한 뒤 원하는 파트너를 선택해 상담을 시작한다.

번개장터는 개인 간 거래(C2C)에 더해 사업자가 개인의 물건을 사들이는 C2B(Consumer to Business) 거래를 겨냥했다.

매입 파트너는 매입 물량을 안정적으로 확보할 수 있게 됐다. 매입 파트너는 사업자등록을 마친 번개장터 프로상점 중 번개장터가 선별한다.

서비스 품목은 스마트폰·노트북·태블릿·명품·오토바이·포켓몬카드 6개 카테고리다. 상태에 따라 값이 크게 달라져 전문 업체의 판단이 필요한 품목들에 우선 적용했다. 번개장터는 향후 상품권, 가구 등으로 취급 품목을 확대할 계획이다.

번개장터 관계자는 “개인 간 거래에 더해 전문 매입 업체와 연결되는 축을 만든 것으로, 번개장터가 제공하는 판매 방식의 선택지를 넓히는 서비스”라고 말했다.