[헤럴드경제=강승연 기자] 지난달 쿠팡과 쿠팡이츠 결제 추정액이 7조원을 넘어 역대 최대치를 기록한 것으로 나타났다. 개인정보 유출 사고 여파에서 완전히 회복한 모습이다.

와이즈앱·리테일은 7월 쿠팡의 월간 신용·체크카드 결제추정금액이 6조1100억원으로 집계됐다고 6일 밝혔다. 이는 전년 동월 5조7600억원 대비 6% 증가한 수치로, 역대 최대 기록이다.

쿠팡의 결제추정금액은 지난해 11월 말 개인정보 유출 사고 이후 하락세를 보였으나, 이후 수개월간 회복세를 이어가며 역대 최대치마저 갈아치웠다.

또 지난달 쿠팡이츠의 결제추정금액은 1조1800억원으로 전년 동월 대비 21% 증가했다. 지난달 쿠팡이츠 결제추정금액 역시 역대 최대 기록이다.

이번 조사는 와이즈앱·리테일이 한국인의 신용카드 및 체크카드로 해당 서비스에서 결제한 금액을 추정한 결과로, 소비자의 결제 내역에 표시된 정보를 기준으로 했다. 계좌이체·현금거래·상품권을 통해 결제한 금액은 포함되지 않았다.