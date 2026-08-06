강서·남·동·중구 4곳 경쟁…부지 확보·기관 집적·교통접근성 높은 평가 올해 시설 규모 확정…2030년 신청사 건립 완료 목표

[헤럴드경제=김선국 기자] 부산으로 이전하는 해양수산부 신청사가 동구 북항 1단계 재개발 부지에 들어선다. 정부는 부지 확보 가능성과 해양수산 관련 기관 집적 효과, 교통접근성 등을 종합 평가해 최종 입지를 확정했다.

해양수산부는 신청사 건립 부지로 부산 동구가 제안한 북항 1단계 재개발 부지를 선정했다고 6일 밝혔다.

해수부는 지난달 29일부터 31일까지 부산지역 기초 지방정부를 대상으로 신청사 후보지 제안서를 접수했다. 공모에는 강서구와 남구, 동구, 중구 등 4개 지방정부가 참여했다.

해수부는 지난 5일 참여 지방정부의 제안 설명을 듣고 도시·교통 및 해양수산단체, 학계, 시민단체, 직원대표 등 10명으로 구성된 부지 선정 심사위원회의 평가를 거쳐 동구 북항 부지를 최종 선정했다.

북항 1단계 재개발 부지는 부지 확보가 상대적으로 쉽고 해양수산 관련 기관과의 집적 가능성이 높은 데다 교통접근성도 우수한 점에서 높은 평가를 받았다.

해수부는 부지 선정이 마무리됨에 따라 올해 안에 신청사 시설 규모를 확정하고 설계와 인허가 등 후속 절차에 들어갈 계획이다. 신청사 건립 완료 목표 시점은 2030년이다.

황종우 해수부 장관은 “북극항로 시대를 선도할 남부 해양 수도권의 핵심 거점 부지가 정해졌다”며 “신청사가 차질 없이 건립될 수 있도록 후속 절차를 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.