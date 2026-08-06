12일 참고인 출석 통보 특검, 참석 경위 등 확인 방침

[헤럴드경제=최의종 기자] 3대 특검(내란·김건희·해병대원) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(특검팀·권창영 특별검사)이 지난 2024년 12·3 비상계엄 직후 당정대(당·정부·대통령실) 회의 안가 회동과 관련한 진술을 듣겠다며 한동훈 전 국민의힘 대표(현 무소속 의원)에게 출석을 통보했다.

특검팀은 지난 2024년 12월 4일 오후 당정대 회의, 저녁 안가 회동과 관련해 그날 회의에 국민의힘 당대표로 참석했던 한 의원을 오는 12일 오전 10시 참고인으로 불렀다고 6일 밝혔다.

특검팀은 한 의원을 상대로 당시 당정대 회의 참석 경위와 회의 논의 내용, 이후 안가 회동과의 연관성 등을 확인한다는 방침이다.

앞서 윤석열 전 대통령이 2024년 12월 3일 밤 비상계엄을 선포한 이후 이튿날 새벽 국회에서 계엄 해제가 의결됐다. 이후 같은 날 오후 서울 종로구 국무총리 공관에서는 당정대 회의가 열렸다. 당정대 회의에는 당시 국민의힘 당대표였던 한 의원을 비롯해 한덕수 국무총리, 박성재 법무부 장관, 정진석 대통령실 비서실장 등이 참여한 것으로 알려졌다.

같은 날 저녁에 있었던 안가 회동에는 당시 박 장관과 이상민 행정안전부 장관, 이완규 법제처장, 김주현 대통령실 민정수석비서관 등이 참석했다. 특검팀은 안가 회동이 당정대 회의 연장선으로 이뤄진 것인지 따지는 것으로 알려졌다.

서울중앙지법 형사합의33부(부장 이진관)는 지난 22일 내란중요임무종사 혐의를 받는 박 전 장관에 대해 유죄를 선고하면서 “윤석열이 이상민, 김주현에게 내란 범죄 혐의 수사에 대응 방안 등을 마련할 것을 지시해 이들이 안가 모임을 하게 된 것으로 보는 게 합리적”이라고 보기도 했다.

특검팀은 대통령실 수원지검 수사 개입 의혹과 관련해서도 시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행) 등 고발장을 받아 한 의원 등을 수사하고 있다. 한 의원을 상대로 한 특검팀 출국금지 조치는 지난달 해제됐다.