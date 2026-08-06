[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜골프존(대표 박강수)이 오는 9일 대전 골프존조이마루 경기장에서 시즌 두 번째 메이저 대회 2026 롯데렌터카 WGTOUR 6차 대회 결선(총상금 1억2000만원)을 개최한다고 6일 밝혔다.

올해 출범 15주년을 맞은 골프존 GTOUR는 25시즌부터는 남녀 정규투어 3, 6차 대회를 메이저대회로 운영하며 상금과 혜택을 높인다. 우승 상금은 2500만원, 대상&신인상 포인트는 3000점이다.

골프존 투비전NX플러스 투어 모드에서 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 진행되는 이번 대회 코스는 롯데스카이힐 부여CC다. 1라운드에는 시드권자, 예선통과자, 신인 및 초청 선수 등 총 80명의 선수가 출전하며 컷오프를 통해 60명의 선수가 최종라운드에 나선다.

시즌 두 번째 메이저대회인 만큼 우승컵을 두고 펼쳐질 스크린 여제들의 치열한 우승 경쟁이 관전포인트다. 26시즌 정규 대회 우승으로 WG투어 강자임을 다시 한번 입증한 홍현지와 박단유, 시즌 2승의 이진경을 포함해 한지민, 심지연, 양효리 등 11명의 시드권자가 출사표를 던졌다.

또한 올 시즌 첫 우승을 알린 박성아, 황연서는 물론 신인상 포인트 1위의 위한이, 직전 MIXED 5차 대회에서 활약하며 갤러리에게 눈도장을 찍은 루키 전혜원2 등의 활약도 기대된다.