첫날 1만1094대 계약…상품성 강화 효과 최상위 트림 선택 52%·하이브리드 수요 증가

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차는 ‘디 올 뉴 아반떼’가 계약 개시 첫날 계약 1만대를 돌파하며 흥행 청신호를 켰다.

6일 현대차에 따르면, 디 올 뉴 아반떼는 계약 개시 첫날 총 1만1094대가 계약됐다. 이는 2020년 4월 출시된 7세대 아반떼의 계약 첫날 실적인 1만58대를 넘어선 역대 아반떼 최고 기록이다.

현대차는 8세대 아반떼의 차급을 뛰어넘는 상품성을 인정받은 결과라고 평가했다. 또한 최근 전기차로의 전환이 가속화되고 스포츠유틸리티차량(SUV) 선호 트렌드가 강화되는 상황에서 정통 3박스 형태의 내연기관 세단이 인기를 끌었다는 점에서 의미가 크다고 설명했다.

디 올 뉴 아반떼의 초기 흥행에는 파격적인 디자인을 바탕으로, 공간성, 안전성, 주행 성능, 편의 및 디지털 사양 등 전반적인 상품성을 차급 이상으로 끌어올린 점이 주효했던 것으로 현대차는 분석했다.

실제 계약에서도 개인 고객을 중심으로 최상위 트림 선호가 한층 높아지고 하이브리드 수요도 증가했다. 트림별 선택 비중은 최상위 트림인 인스퍼레이션이 52%로 과반을 차지하고, 기본 트림인 모던과 중간 트림인 프리미엄은 각각 24%를 기록했다.

인스퍼레이션의 높은 선택 비중은 준중형 차급에서도 첨단 사양과 차별화된 상품성을 선호하는 고객 수요가 높아지고 있음을 보여준다. 해당 트림에는 현대차 최초로 적용된 ‘내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 2(프리미엄 트림부터 기본 적용)’와 ‘전자식 변속 레버 P단 긴급제동’을 비롯해 고속도로 주행 보조 2, 듀얼 스마트폰 무선 충전 등 다양한 최신 사양이 기본 적용된다.

또한 기존 아반떼에서 4%에 그쳤던 기본 트림 선택 비중은 24%로 높아졌다. 대형 디스플레이 기반 차세대 인포테인먼트 시스템인 ‘플레오스 커넥트’와 고객 선호도가 높은 안전·편의 사양을 대폭 기본화한 결과로 풀이된다.

특히 플레오스 커넥트와 무선 소프트웨어 업데이트(OTA) 기본 적용에 따른 디지털 경험 혁신이 고객 관심을 이끈 핵심 요인이라고 현대차는 평가했다. 오픈형 앱 마켓을 통해 차량 내 경험을 지속적으로 확장할 수 있다는 점이 긍정적인 반응으로 이어졌다.

파워트레인별로는 가솔린 모델의 높은 인기가 이어진 가운데, 하이브리드 모델의 선택 비율은 27.5%를 기록하며 기존 아반떼의 14.8% 대비 두 배 가까이 높아졌다. 하이브리드 모델의 연비는 정부기관 인증 전으로 아직 공개되지 않았으나, 17인치 타이어 기준 기존 모델보다 10% 이상 향상될 것으로 전망된다.

가솔린 모델의 인기가 이어진 배경에는 2.0 엔진을 탑재해 최고출력이 26마력 향상되는 등 보다 경쾌한 주행 성능을 제공한다. 더불어 최고 14.3㎞/ℓ의 복합연비로 경제성까지 확보했다.

현대차 관계자는 “전동화·SDV 시대에 고객의 기대 수준이 높아지고 있어 디 올 뉴 아반떼는 기본 트림부터 높은 상품성을 갖추고, 다양한 선택지를 통해 첨단 모빌리티 경험까지 제공하도록 구성한 모델”이라며 “앞으로도 고객을 최우선으로 두고 더 나은 가치를 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.